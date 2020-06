Acuerdan no dejar sin transporte a usuarios de Nuevo Laredo

Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- En una reunión virtual con el presidente municipal Enrique Rivas, concesionarios del transporte público se comprometieron a mantener unidades suficientes al servicio de la ciudadanía con la ampliación del subsidio de combustible que el Municipio les entregará en apoyo a la pandemia de Covid-19.

“Hicimos dos anuncios, el primero es que como municipio les vamos a hacer entrega de un subsidio para que no quiten unidades y mantengan las rutas para no dejar a la ciudadanía sin el servicio”, indicó Rivas Cuéllar.

Refirió que los concesionarios se comprometieron a continuar con unidades suficientes para brindar el servicio y cumplir con las recomendaciones de la Secretaría de Salud, por lo que también hizo un llamado a la ciudadanía de colaborar con las medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19.

“Los usuarios deben portar su cubrebocas para hacer uso del servicio, en caso contrario, no podrán subirse al camión porque estas medidas son en beneficio de todos y en la medida que acatemos las restricciones podremos adaptarnos a la nueva realidad después de la pandemia”, agregó el alcalde.

Anteriormente, el gobierno municipal ya había hecho entrega de un subsidio al transporte público derivado de la medida ‘Doble no circula’ que el gobierno del Estado implementó a finales de marzo.

Otro tema que Enrique Rivas abordó en esta videoconferencia, fue que van a arrancar los trabajos de un estudio de movilidad para tener un plan maestro en la ciudad.

“Ver cuales con las rutas que necesitamos, dónde se requiere realizar una reingeniería, dónde se tienen que incrementar y hacia dónde está creciendo la ciudad para mejorar el servicio de transporte”, comentó.

Reiteró que el transporte público es una de las asignaturas en la que trabaja su administración, pues espera que antes que termine su gestión la ciudadanía pueda contar con un mejor servicio.