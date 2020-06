Acusan que el SNTSA ha dejado solos a trabajadores que demandan bases laborales

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud ha dejado prácticamente solos a los empleados que desde hace años demandan una base y mejores condiciones laborales.

El secretario general del Sindicato Independiente Nacional de Salud (SINS), Edoardo Flores Valay dijo que el tema que tiene que ver con las plazas o bases depende de presupuestos federales que aún no ha autorizado el gobierno, sin embargo, los trabajadores se sienten solos y desesperados porque no sienten el apoyo de los dirigentes sindicales.

Admitió que la protesta de los trabajadores del Hospital “Rodolfo Torre Cantú” en Altamira fue determinante para que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto puesto que la situación no es nueva, que ya tiene varios años.

En su calidad de dirigente independiente, manifestó que respalda las demandas de los empleados inconformes pero que como representante sindical siempre se ha manifestado por agotar el diálogo, la negociación o la gestión según sea el caso; no obstante la organización sindical estará al pendiente de apoyar sus necesidades y demandas laborales.

“Como sindicato independiente, nuestra lucha creció a favor de los eventuales de salud y por eso hacemos acto de presencia en todos los conflictos para dar nuestro apoyo, aunque la gente siendo eventual todavía no toma la decisión de afiliarse, pero nosotros estamos pendientes, hacemos presencia, alguna recomendaciones, pero la libertad sindical la decide el trabajador y no un grupo. Hemos sido muy respetuosos de los compañeros y esto nos ha permitido tener más amigos”.

Dijo que las puertas del sindicato independiente están abiertas para todos los trabajadores eventuales que deseen afiliarse voluntariamente.