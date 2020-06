Adelanta Centro Católico Multimedial que iglesias harán más misas a la semana

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la reapertura de los templos, en la que se limitará el acceso de asistentes a las celebraciones eucarísticas para respetar la sana distancia, la Iglesia Católica deberá considerar aumentar el número de misas que ofrece durante la semana.

El director del Centro Católico Multimedial, Omar Sotelo Aguilar, explicó que con el semáforo de riesgo en color naranja se permite la apertura de actividades que habían sido consideradas no esenciales por las autoridades federales, como son las de carácter religioso, pero, obviamente con ciertas restricciones muy marcadas.

Entre ellas se encuentran las celebraciones con menos de 50 por ciento de la capacidad de los fieles, restricción de grupos vulnerables como adultos mayores y mujeres embarazadas y una serie de medidas preventivas que forma parte del protocolo sanitario, como son uso de cubre bocas, gel antibacterial y tomar la temperatura a quien ingrese al templo.

“Lamentablemente son medidas que se tienen que tomar porque la distancia es lo que más ayuda a no estar tan expuesto. Son algunas de las medidas que se van a tratar de implementar en los templos, no sé si en todos, pero si es la sugerencia es de que incluso haya un mayor número de celebraciones para que no se sature en una sola celebración un determinado grupo de personas mayor a la indicada”.

El padre Sotelo dijo que a toda costa se deben evitar las aglomeraciones, de modo que los fieles deberán ocupar una banca sí y otra no, además de que deberán respetar la sana distancia entre una persona y otra, lo cual indiscutiblemente reduce el aforo de asistentes.

Recordó que, de hecho, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) difundió desde hace algunas semanas el protocolo para que los templos pudieran implementarlo, y que son acorde a las dictaminadas por las autoridades de salud.