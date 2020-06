Advierten que hospitales carecen de insumos necesarios para protección del personal

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante el elevado número de trabajadores de la salud que han sido contagiados por coronavirus es necesario modificar o ampliar los protocolos preventivos, ya que además de todo hay muchas personas asintomáticas que ponen en riesgo al personal médico.

El presidente del Colegio de Medicina Crítica, Jorge Rosendo Sánchez dijo que el problema principal es que en hospitales y toda clase de unidades de salud hacen falta insumos y protección personal para los médicos y las enfermeras que están en contacto con pacientes contagiados.

“Definitivamente hay que modificar protocolos, hay que estar completamente seguros de que el personal de la salud esté bien protegido, no solo los que atienden a pacientes con Covid sino a todos los pacientes en general porque cualquier paciente puede tener Covid y puede ser asintomático”.

Refirió que no solamente los trabajadores que brindan atención a los pacientes confirmados por coronavirus necesitan protección, sino en general todos los que atienden a pacientes por cualquier problema de salud; no se debe de olvidar que hay personas asintomáticas que de un momento a otro puede desarrollar la enfermedad y convertirse en un potencial riesgo de contagio.

Rosendo Sánchez precisó que en todo el país no hay la capacidad ni infraestructura necesaria para tener bien protegido, y todos los días y en todo momento al personal de salud, por lo que se necesita que diariamente se abastezca a los hospitales de cubre bocas y guantes, por ejemplo, cosa que no se hace.