Agitados en Salud

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En medio de la pandemia empleados de la Secretaría de la Salud siguen presionando para que se regularice su situación en tanto que laboral por contrato.

La exigencia es porque se cuentan por centenas las personas que llevan años en esa situación y aún no les “hace justicia la Revolución”.

Pero también se aprovecha la coyuntura para dirimir conflictos internos que traen debido a posturas de carácter sindical.

Ahora fue una docena de personas las que se manifestaron portando mantas y pancartas mediante las que exigieron que se les tomara en cuenta en el reparto de apoyos y bases.

Al frente de la protesta se ubicó VICTOR HERNÁNDEZ, alguien que se maneja con la bandera de el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Salud.

Según el quejoso, a los empleados de Salud se les amedrenta para que no se afilien a su gremio y, además, pidió ser incluidos en la lista de beneficiarios de becas en favor de sus hijos.

La bronca va en contra del dirigente de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS), ADOLFO SIERRA MEDINA mismo que, dicho sea de paso, cuenta con experiencia en el manejo de los asuntos sindicales.

Habrá que ver su respuesta pero el trascendido es que a HERNÁNDEZ lo mueve un subsecretario con el propósito de distorsionar las demandas de SIERRA MEDINA, quien no baja la guardia en su empeño de recuperar, ante los patrones, el peso específico del sindicato que lidera.

A propósito, empleados de Salud andan inquietos debido a que esperaban un bono especial por estar en primera línea en la emergencia sanitaria.

El problema, como suele suceder, es que no hay dinero y, al menos en el corto plazo, estará difícil que se “abra la llave”.

RULETA

La capacidad de respuesta de los grupos de la delincuencia organizada cuando ven afectados sus intereses es diversa, dependiendo del “golpe” que reciban y la procedencia de éste.

Por lo general, el choque constante se da entre las agrupaciones que se disputan el control de territorios debido a que son lugares estratégicos para el trasiego de drogas y armas o debido a que mantienen un control que va desde el cobro de cuotas, piso, venta de droga, secuestros y otros ilícitos.

Los especialistas en el tema de seguridad e incluso autoridades establecen que el crecimiento y control de las bandas delictivas se explica por la protección que llegan a tener de personajes que se desempeñan en cargos públicos o políticos que facilitan sus operaciones.

Con esos soportes las agrupaciones de proscritos marcan su influencia y llegan hacerse de base social lo que, sin lugar a dudas, significa protección para que a sus líderes no los alcance el brazo de la ley.

Sin embargo, eso tarde o temprano sucede y es cuando los criminales mueven sus “bases” y llegan a generar el caos en donde se de tiene a tal o cual guía del crimen organizado.

Lo acabamos de ver en Guanajuato pero igual ha sucedido en diversas entidades incluida Tamaulipas.

Hacer bloqueos de calles, prender fuego a vehículos y demás acciones a fin de generar el caos son parte de lo que se documenta cuando llega haber enfrentamientos o detenciones de manos de organizaciones criminales.

De modo que el control que ejercen los grupos delictivos no es invento y, similar a lo sucedido en Guanajuato por la aprensión de familiares de un guía delincuencial, continuaran presentándose tales acontecimientos mientras dicho fenómeno persista.

No quiere decir que los ordenes de gobierno estén imposibilitados garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos. Más bien las estrategias desplegadas siguen sin dar los resultados que se requieren.

Es evidente que las agrupaciones delictivas saben adaptarse a las circunstancias y responder cuando así se requiere.

Incluso ahora que se esta en emergencia sanitaria por lo del coronavirus el “negocios de las compañías” sigue en operación en los estados de la República. En unos más, en otros menos pero ahí esta su presencia.

AL CIERRE

El gobernador de la entidad, FRNACISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, realizó gira de trabajo por el municipio de González, en donde llevó a cabo varias actividades, lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

Durante su trayecto, el jefe del ejecutivo estatal refirió sobre el “Parque Eólico “Tres Mesas”, uno de los que cuenta #Tamaulipas para producir energía limpia para nuestro estado y país”, escribió.

En el municipio al que acudió hizo la entrega de una cancha de fútbol y un parque de beisbol, acondicionado en el Polideportivo “Los Naranjales”, a favor de cerca de 40 mil personas para la práctica del deporte, una vez que se permita, expresó el mandatario.

+.-Si el pleno del Congreso da el aval, el Ayuntamiento de Tampico podrá contratar deuda por un monto de hasta 100 millones de pesos para la modernización de la Laguna del Carpintero.

La solicitud ya paso el filtro de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública de la Legislatura.

La referencia es que el munícipe de la ciudad y puerto, JESÚS NADER NASRALLAH, cuenta con el respaldo de organismos empresariales y de la sociedad civil.

+.-El activismo del diputado federal, MARIO RAMOS TAMEZ, es notable, al menos en declaraciones. El caso es que habla de todo y de nada. Y así es difícil que pueda construirse una candidatura a la presidencia de Victoria.