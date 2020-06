Algunas escuelas de Victoria pagarán hasta mil 700 pesos adicionales para higienizarlas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para la próxima reapertura de las escuelas en el ciclo escolar 2020-2021, los alumnos tendrán que pagar hasta mil 700 pesos y en ciertos casos otra aportación adicional para material de limpieza e higiene para prevenir contagios de coronavirus.

Por ejemplo, la primaria Club de Leones cobrará mil 200 pesos y 400 pesos adicionales; la Redención del Proletariado, entre 700 y 800 pesos, mientras que la cuota “voluntaria” en la primaria Ford 74 es de mil 700 pesos.

El promedio de la cuota “voluntaria” en escuelas de la zona centro es de mil 400 pesos, mientras que en las de la periferia el promedio es de entre 450 a 600 pesos, cifra que baja un poco cuando se trata de turnos vespertinos.

En este contexto, Sadoy Hernández, presidente de la asociación de padres de familia de un plantel de esta capital, cuestionó que las mesas directivas de muchas escuelas no estén tomando en cuenta la compleja situación económica de los papás de los niños, porque para muchos son cantidades elevadas que escapan a sus capacidades económicas.

Pero lo más cuestionable es que las instituciones educativas no presentan un plan o programa de trabajo, porque por ejemplo ahora muchos padres de familia preguntan qué pasó con lo que aportaron en este año escolar, sobre todo porque en estos últimos tres meses, justo cuando las actividades se paralizaron por la pandemia del coronavirus, casi no hubo eventos, graduaciones ni nada que implicara gastos

“No están tomando en cuenta la crisis económica, los papás son trabajadores y necesitan recursos que día tienen que sacar del trabajo diario, de las ventas o de lo que pagan sus patrones y a veces no hay; en estas condiciones le estamos dificultando el acceso a la educación de sus hijos, que debe ser gratuita”.

Finalmente reiteró que como integrante de una mesa directiva “nos pronunciamos por cuota cero y que la SET y la SEP sean conscientes de que se necesita una partida presupuestal. Necesitamos que protejan a nuestros maestros y que las escuelas tengan los mejores aditamentos para poder regresar, y como padres estamos preocupados porque se nos sigue exigiendo y cargando la mano”.

Cabe mencionar que la queja recurrente entre padres de familia es que no hay una verdadera rendición de cuentas ni se transparenta en qué se invierte todo el dinero que se reúne a lo largo del año.