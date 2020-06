Amarrarse las manos

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El roce del presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO no debe ser visto como algo fuera de la “nueva normalidad” que se vive en el país.

Porque no es adecuado que desde las instancias públicas se manejen los procesos electorales y tampoco que el árbitro de la contienda se haga de la vista gorda frente a irregularidades en los procesos para elegir representantes populares.

De modo que es necesario ventilar públicamente aquellas conductas que afectan el avance de la democracia y a los que las cometen.

Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que sucede para que no sea un mero espectador y votante controlado en lo que es la lucha por el poder.

Dese luego que es competencia del INE y su alto mando garantizar comicios apegados a la legalidad. Eso no esta o deber estar a discusión.

Lo que podría estar en entredicho es la tentación de propender hacia la parcialidad y favorecer intereses creados que se mueven en las elecciones.

Es imposible borrar de un “plumazo” o mediante declaraciones el historial de fraudes y triquiñuelas realizadas en el pasado, que terminaron siendo convalidadas por instancias electorales.

Igual sería irresponsable no reconocer los grandes avances que se tienen en cuanto a las leyes que regulan la participación de los entes y actores políticos y las propias elecciones.

Se entiende que son de lo más avanzadas a nivel internacional pero tampoco podemos ignorar el ingenio de los estrategas y operadores políticos para burlar lo que se plasma en ley en la materia que nos ocupa.

Ahora mismo lo estamos viendo en los “casi” candidatos que, pese a no estar abierto el año electoral, van muy adelantados y pareciera que la autoridad electoral no se da por enterada.

Para muestras ahí tenemos la promoción que hacen, en el vecino estado de Nuevo León, DONALDO COLOSIO y SAMUEL GARCÍA.

Ni modo que los dos prospectos a cargos de elección popular en las elecciones del 2021 no le estén maniobrado para ir delante de sus competidores, si consideramos que el año electoral se abre en el mes de octubre del 2020.

Guardadas las proporciones, algo parecido podría estar dándose en Tamaulipas, con el añadido de que acá, al menos el organismo electoral trae en su haber determinadas denuncias en contra de aspirantes a candidatos que están moviéndose para posesionar su imagen.

Ese es el tema que no debe soslayarse y, desde luego, que la lupa se mueva sobre los servidores públicos, de los ordenes de gobierno para evitar que se utilicen los cargos con el propósito de hacer propaganda política.

Y es que si eso no se ve y se frena, el piso no será parejo a la hora de la competencia.

A propósito, se reanudarán las entrevistas para la selección de los cuatro consejeros del INE que deben ocupar igual número de lugares que se encuentran vacantes dese principios de abril.

Lo que se dio a conocer es que el proceso de selección continuará el seis de julio para que el día 22, del mismo mes, se voten las propuestas en el pleno de la Cámara de Diputados.

Al fin de cuentas se armaran cuatro listas de cinco candidatos y de ahí, los legisladores decidirán los nombres de las y los que van a despachar en el INE.

Es de esperar que en lo de selección y correspondiente aval de los diputados a los que resulten agraciados vaya haber desacuerdos.

Así suele ocurrir.

RUELTA

La casi segura visita el presidente LÓPEZ OBRADOR a los Estados Unidos de Norteamérica para encontrarse con el mandatario de ese país, DONALD TRUMP, a principios de julio, tendrá sus “asegunes” políticos.

Porque el presidente de aquella nación anda en campaña para reelegirse y ya en otro momento hizo de las suyas con el objetivo de utilizar a México para hacerse de parte del voto latino.

Recordemos que cuando andaba en campaña para presidente, TRUMP y su equipo hicieron su “jugada” para que el republicano fuera recibido en México por el entonces jefe del ejecutivo, ENRIQUE PEÑA NIETO.

La acción fue muy criticada debido a que TRUMP utilizó un lenguaje denigrante para referirse a los mexicanos migrantes a los que considera criminales y parte de los problemas que enfrenta su nación.

En antecedente inmediato es que el jefe del ejecutivo de Estados Unidos de Norteamérica quiere volver agitar al electorado con el asunto migratorio y recién acaba de hacer una supervisión del avance del muro fronterizo en el estado de Arizona.

De modo que TRUMP y su equipo de campaña, de alguna manera tratara de sacar raja política con la presencia de LÓPEZ OBRADOR y no se duda que vuelva a arremeter en contra de los mexicanos y externe que desde acá deberá pagarse citado muro.

AL CIERRE

Critican al alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, por no cuidar la salud de sus empleados, en tanto que el “túnel sanitizante” instalado para el personal de la dirección de Limpieza Pública, se encuentra en muy mal estado.

A juicio de trabajadores que laboran para la instancia referida están ante un evidente foco de infección, mientras que sus jefes se hacen los desentendidos.

Las fotos que circularon por redes sociales son ilustrativas de el deterioro y mal estado en que se encuentra el “túnel”.

+.-Protestaron trabajadores del Hospital Civil en las oficinas de la Secretaría de Salud para exigir atención médica adecuada a uno de sus compañeros que esta contagiado de coronavirus.

La exigencia fue comandada por doctor, ARMANDO TREJO, mismo que labora en el Civil y que, en las pasadas elecciones para dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET), participó como candidato en contra de BLANCA VALLES RODRÍGUEZ.