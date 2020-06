Andan sobre la ‘gente’

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En medio de la pandemia provocada por el coronavirus, nuestros “próceres” salen a la calle para estar “con su gente” y llevarles su bolsita de despensa.

Deberían de hacerse acreedores a un reconocimiento público, la entrega de una medalla o mínimo que se les nombre el personaje humanista y solidario del año por parte de alguna organización no gubernamental.

El inconveniente es que estos “lideres hechizos” no dan brinco sin huarache, lo que implica que andan gastando suela y tomándose la foto, eso si guardando las sana distancia cuando se apersonan con los ciudadanos, con la vista puesta en las elecciones del 2021.

Quieren aparecer en la boleta para no dejar la gratificante nómina y seguir sirviéndose.

Entre los que levantan la mano pero que no levanta, tenemos al diputado federal por el 05 distrito con cabecera en Victoria, MARIO RAMOS TAMÉZ, alguien que llegó al cargo por el MC y ahora es de Acción Nacional (PAN).

Hablamos de un prospecto más a la alcaldía de los que entregan víveres a colonos, a la par que realizan un diagnóstico de las necesidades.

Como si no conocieran territorio y las no pocas carencias que enfrentan los capitalinos.

Pero el joven trae su plan y busca amarrar simpatías ante la decepción causada por el presidente municipal, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI y la posibilidad de que su ahora partido lo mande a competir por la alcaldía.

A propósito de políticos, relativamente jóvenes, en un tweet, AMBROSIO RAMIREZ PICASSO, alguien que estuvo al frente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Victoria, hizo una recomendación a los que recién empiezan su carrera en éstos “menesteres”.

“Una recomendación a los jóvenes que van iniciando su labor en el servicio púbico: ni con videos, ni con comentarios en redes sociales se arreglaran los problemas de nuestra ciudad, hay que recorrer la ciudad y hacer alianzas para transformarla como soñamos!!”, escribió “Bocho”.

La verdad es que no esta de más atender lo que señala RAMÍREZ PICASSO, porque es alguien que es hechura de la cultura del esfuerzo y, por tanto, sabe de lo que habla.

A propósito del municipio capitalino, el alcalde en verdad se la cree de que sus representados están contentos con su gestión.

Y es que “Xico” quiere reelegirse y por ello trae una campaña mediática rabona con la que trata de mostrarse ocupado en atender a “su gente”, principalmente de los lugares en donde los votos salen a borbotones cuando es tiempo de comicios.

Bien dice la sentencia popular que “nadie sabe lo que gana cuando pierde la vergüenza” y parece ser el caso.

Conste que no se trata de un mal chiste, el que el munícipe considere la posibilidad de reelegirse, sino es algo que en realidad pretende y eso se entiende en sus recientes declaraciones que denotan afanes futuristas.

“Me gustaría estar permanentemente con mi gente; que sepan que levante la mano para toda la vida; levante la mano para estar con ellos siempre”, dijo.

El asunto es que no se trata de querer e incluso merecer, sino lo que disponga la jefatura política.

A no ser de que el panismo negocie con algún partido aliado, ese posición y manden a perder a “Xico”, algo que pude tener logia pero no creemos que suceda.

La dirigencia albiceleste tendría que estar preocupada y seguir desmarcándose del munícipe, lo que no será fácil.

Porque “aiga sido, como aiga sido”, GONZÁLEZ URESTI llego a la alcaldía por las siglas del PAN.

El que ya se salió de las colonias y se fue a conocer el campo victorense es el síndico, LUIS RORRE ALIYÁN.

Por supuesto que el andar promocionarse para ser candidato lo obliga a no llegar con las manos vacías y así lo hizo en tanto que llevó despensas, con su respectivo nombre impreso en la bolsas de plástico, a los habitantes del ejido Benito Juárez.

AL CIERRE

La actividad del servicio púbico en domingo regresó, en un 60 por ciento, a Reynosa según se dio a conocer el delegado del Transporte en ese municipio, RODOLFO GARCÍA CRUZ.

Cierto que la vida debe continuar pero se requiere acatar las medidas sanitarias dictadas por la secretaría de Salud.

También se informó que el Zoológico de esa misma localidad fronteriza abrió sus puertas.

+.-Los que continúan presionando para volver a su actividad son los tianguistas. Eso sucede en diversos municipios tamaulipecos.

En Victoria, mediante operativos policiacos y en donde van autoridades de salud y del municipio, se ha impedido o retirado la instalación de los locales en los lugares en que se colocan los “tianguistas”.

Ayer los comerciantes trataron de hacer lo propio en la Avenida Carlos Adrián Avilés, mejor conocida como “Avenida la Paz”, y en la colonia Libertad pero no los dejaron.

Los de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) intentaron persuadir a los comerciantes a fin de que respeten las determinaciones de la autoridad y éstos contestaron que necesitan llevar el sustento a sus casas.

Cabe señalar que ese estira y afloja fue la constante durante la semana que acaba de concluir.

+.-El alto mando de la Salud debería de hacer una minuciosa revisión de la manera en que laboran los directivos en los centros hospitalarios de la entidad.

Se habla de que varios no están haciendo su labor de manera adecuada. Buen punto si inician por Altamira y Reynosa.

Tampoco sería ocioso que revisaran los almacenes…