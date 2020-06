Asegura portavoz que en Iglesia Testigos de Jehová no hay discriminación ni racismo

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El portavoz de los Testigos de Jehová, Andrés Velasco, informó que en esa congregación se respetan las preferencias sexuales o de cualquier índole de las personas y todos los ciudadanos tienen las puertas abiertas para asistir a reuniones o asambleas que realizan.

En el caso particular de la comunidad gay, aclaró que aunque no se aceptan las prácticas homosexuales en esa iglesia no se promueve la homofobia y tratan a todos los seres humanos como quisieran que los demás los traten a ellos.

“Aunque no aceptamos las prácticas homosexuales no obligamos a los demás a pensar como nosotros, ni promovemos la homofobia; hacemos todo lo posible por tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran”, de manera que si una persona con preferencia sexual distinta tienen interés en asistir a las reuniones de los Testigos de Jehová, o a la lectura de la Biblia, no tendrá problemas para entrar siempre y cuando escuche con respeto.

Actualmente los gobiernos de muchos países celebran o conmemoran fechas para rechazar prácticas homofóbicas, racistas o discriminatorias, a lo cual los Testigos de Jehová se mantienen respetuosos y no interfieren de ninguna forma en dichas celebraciones.

“Respetamos el derecho que tienen los gobiernos y la gente a celebrar lo que consideren importante y no interferimos en ello”, concluyó Velasco.