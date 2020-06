Carta del ex de Coepris/Rubén Rivera

Azahel Jaramillo Hernández

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la encuesta de “Massive Caller”, arrancó ya, precipitó, en los hechos, la carrera por la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria.

La que viene es una elección local. ¿Qué se requiere para triunfar en una elección local? Un conocido protagonista de la política tamaulipeca, desde su experiencia y estudio, ha dicho que para ganar una elección local, se requieren tres factores. En este orden: lo más importante es el perfil del candidato, el proceso de selección y luego importa la estructura del partido.

Al momento, vemos fuertes para convertirse en candidatos dentro de las filas del panismo, que es el partido en el poder, a los siguientes prospectos: la diputada local Pilar Gómez Leal –nacida en Reynosa pero ya como unos 12 años de arraigo en Victoria–; el diputado local Arturo Soto Alemán, nacido en popular sector de la colonia Azteca; y el síndico del Ayuntamiento Luis Torre Aliyan, abogado de profesión.

Dos.- Nació en Reynosa, pero a sus diez años su familia llegó a vivir a Cd. Victoria. Este año cumple 47 años. Me refiero al Lic. Jorge Humberto Chapa Rivas, quien acaba de dejar su cargo como jefazo regional de la Comisión contra riesgos sanitarios, la COEPRIS. “Creo en los ciclos y el mío concluyó”, dice hoy.

Chapa enfrentó con su equipo la llegada del Covid-19. Escribió una carta despedida, donde reconoce que “sin duda nuestra labor causó molestia en algunos sectores, pero quiero decirles que solo hacíamos nuestro trabajo, con el objetivo de cumplir los protocolos y medidas sanitarias”.

He aquí la carta completa, que con mucho gusto reproduzco, y que creo yo refleja la entrega a la chamba de una persona que cree en lo que hace.

Esta es la carta de Chapa Rivas: “Tuve el gusto de ser el Coordinador Regional de la COEPRIS Victoria, durante 2 años 4 meses. Antes, me desempeñe como verificador Sanitario lo cual me permitió conocer desde las entrañas este importante organismo. Tengo algunos años que trabajo en el sector salud; siempre con el compromiso de dar lo mejor y a la vez hacer nuestro trabajo con valores y principios.

“Estoy agradecido y satisfecho de las metas alcanzadas. Durante este tiempo nuestras evaluaciones estuvieron siempre con óptimos resultados, obteniendo las más altas en diferentes acciones laborales emprendidas.

“Creo en los ciclos, y el mío frente a la coordinación Regional de la Coepris, concluyó. Me llevo una grata experiencia porque tuve el mejor equipo de verificadores sanitarios, y todo el personal de esta coordinación, todos muy comprometidos con su labor y trabajando en ocasiones dobles turnos. Agradezco la oportunidad y la confianza que se me brindó.

“Sin duda nuestra labor causo molestia en algunos sectores, pero quiero decirles que solo hacíamos nuestro trabajo, con el objetivo de cumplir los protocolos y medidas sanitarias, siempre enfocados al cuidado de la salud.

“Estoy satisfecho y contento con todas y cada una de las acciones emprendidas, que realizamos con el compromiso social, con pasión y honradez.”

“Estoy agradecido con los medios de comunicación, por su apoyo en crear conciencia en la población frente a esta pandemia. Muchas gracias de corazón”. (¡Es cuanto!) Que tenga, en lo posible, un bonito fin de semana. Y ni quincena es.

Tres.- El licenciado Rubén Rivera Rodríguez, alzó la mano y nos dice que buscará ser candidato a presidente municipal de Ciudad Victoria.

Hijo del ex rector de la UAT—del mismo nombre- Rubén se ha caracterizado por ser un apasionado promotor deportivo en esta ciudad capital.

