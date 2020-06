Con distintas oleadas el Covid-19 podría durar hasta tres años: López Gatell

Por Agencias

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó que la movilización ciudadana a consecuencia del sismo de este martes vaya a cambiar el curso de la pandemia de covid-19.

No obstante, pidió a la ciudadanía usar cubrebocas y aplicar las medidas de sana distancia al evacuar los inmuebles, porque si hay personas con coronavirus se puede dar un contagio.

“Cuando ya lo vemos en términos poblacionales y respecto a esta comunicación humorística que se da a través de los memes, no consideramos que la reunión de personas -que fue mayormente en el trayecto del sismo, en la zona centro o desde el epicentro en Oaxaca-, no consideramos, que sean tan numerosos para cambiar significativamente el curso de la epidemia”, explicó.

Enfatizó que México tiene un sistema de protección civil robusto gracias a la creación del Centro Nacional para Emergencias Sanitarias, por lo que el gobierno está preparado para atender cualquier eventualidad.

Además, sugirió a la población prepararse desde casa para posibles desastres naturales y para una epidemia de coronavirus, que con distintas oleadas, podría durar hasta tres años.

“No me refiero a este primer ciclo epidémico que empezó el 28 de febrero y que hemos identificado por predicciones que podría terminar en octubre. Me refiero a que un escenario muy posible, muy posible es que la epidemia de covid-19, esté teniendo nuevas oleadas o nuevas recaídas en términos epidémicos en donde volvamos a tener periodos de transmisión del Virus SARS-CoV-2, causante de covid”

Como esto va a estar ocurriendo – en un tiempo hasta hoy impredecible- pero que podría extenderse al menos por un par de años. Dos o tres años. La preparación ahora es para vivir y convivir con un agente infeccioso como lo es el virus SARS-CoV-2”, detalló.

Cabe señalar que el subsecretario de Salud se refirió brevemente al uso del esteroide Dexametasona y aclaró que su aplicación solo es en casos graves de covid-19 y por prescripción médica.

Por lo que hizo un llamado a evitar un uso indiscriminado de este medicamento antiinflamatorio en personas contagiadas de coronavirus.

De acuerdo a la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), el Estado de México registraron 68 por ciento de ocupación en camas generales, frente al 44 por ciento de ocupación nacional promedio. La Ciudad de México, tiene 65 por ciento y Sonora 59.

En camas con ventilador, el promedio nacional es de 38 por ciento.

En contraste, el Estado de México reportó 62 por ciento, Baja California registró 61 por ciento y la Ciudad de México 54 por ciento de ocupación hospitalaria. (Patricia Rodríguez Calva/Excélsior).