Cuestiona especialista que se ejerza coerción contra quien no use cubrebocas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Colegio Nacional de Medicina Crítica, Jorge Rosendo Sánchez robusteció la versión de que el cubrebocas solo puede ser útil en ciertos espacios, y no durante todo el día, además de que se debe tener mucho cuidado sobre cómo usarlo y manipularlo porque en caso contrario pierde su utilidad.

Explicó que este dispositivo es indispensable en casos como cuando una persona acude a los centros comerciales o aborda una unidad del transporte público, que son espacios cerrados y donde es posible que haya acercamiento entre la gente, de manera que si alguien habla o estornuda las gotitas que expele pueden llegar a la persona que tiene enfrente.

“El cubrebocas sirve en pequeños momentos durante el día: si vas a un súper te lo pones para que no disemines, pero para que lo traigas todo el día no porque puede ser molesto para quien lo usa.

“Los centros comerciales o el transporte público son lugares cerrados y si llego estornudar las gotitas pueden caer en las personas o en las superficies y contaminar”, explicó.

En ocasiones la gente lo guarda en la bolsa de su pantalón o lo usa por tiempo indefinido, lo cual es una práctica anti higiénica que puede resultar contraproducente y “definitivamente pierde su función”.

El presidente del Colegio de Medicina Crítica no comparte la idea de que se obligue a un conductor a que lo use si va solo en su automóvil porque no tiene caso; también se pronunció en contra de la aplicación de medidas coercitivas como multas o retiro de licencias de conducir solo porque un automovilista no lo porte.

“Tampoco debe ser una medida coercitiva para multar a quien no lo use, eso lo veo mal. Si la persona va sola en su carro no veo la necesidad de que lo use, lo puede traer a la mano, colocarlo en tablero; algunos de los médicos eso hacemos para que el virus se muera con el sol”.

Si es una familia que normalmente están juntos y salen juntos en un carro no le veo necesidad de que se les multe por no usarlo, concluyó el doctor Sánchez.