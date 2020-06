Denuncian que por burocratismo profes de Tamaulipas mueren esperando su jubilación

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Comité de Jubilados y Pensionados del Sistema Educativo denunció que ha habido casos de maestros que han muerto sin disfrutar de su pensión debido a todo el viacrucis que enfrentan y a la eternidad que debe transcurrir para obtener ese beneficio que les corresponde por ley.

Desde que tramitan su prejubilatorio hasta que puedan recibir su pensión por parte del ISSSTE puede pasar un año o más, y mientras muchos maestros se enferman de estrés y desesperación acrecentando sus padecimientos crónicos que sufren y que los puede llevar a un desenlace fatal en ese tiempo de larga espera, dijo Rodrigo Tavares García.

“No sé qué está sucediendo en áreas administrativas y departamentos de todos los niveles ante el largo tiempo que pasa para poder entregar una baja a los compañeros, y he recibido muchas llamadas de ellos solicitándome apoyo para que esto se agilice”.

De acuerdo con Tavares García, en todo ese tiempo los docentes no reciben sueldo y tampoco se les proporciona el servicio médico. Muchos tienen gastos que hacer y se ven en la necesidad de adquirir deudas puesto que pasan los meses y su pensión no llega.

Desde que meten el oficio de prejubilatorio o solicitan y entregan su renuncia por baja por jubilación a la Secretaría de Educación se le suspende el sueldo al compañero y no se le paga hasta que no genere la baja, indicó.

Dijo que ente ello el Comité de Jubilados y Pensionados del Sistema Educativo ha recibido múltiples solicitudes de apoyo de trabajadores que están buscando agilizar el proceso, y a su vez esta organización ya ha pedido a las autoridades de la SET que busquen los mecanismos necesarios para agilizar esos trámites.