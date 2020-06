Desecha juzgado demanda de amparo de particular para detener obra insignia de AMLO

Por Agencias

Ciudad de México.- El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, rechazó admitir a trámite una demanda de amparo que solicitó un particular para que se suspenda la construcción del Aeropuerto Internacional de México Felipe Ángeles (AIFA), en la Base Militar de Santa Lucía, estado de México, luego de que se descubrieran restos arqueológicos.

El juez Juan Carlos Guzmán Rosas consideró que el recurso no se trata de un caso urgente, por ello ordenó que será a partir del próximo 16 de junio cuando se acepte el recurso a través del juicio en línea, fecha en que se publicará el acuerdo que deba recaer a la demanda, es decir, prevención, admisión o desechamiento.

Al solicitar la protección de la justicia, el particular reclamó violación al derecho humanos de protección al patrimonio arqueológico y paleontológico, así como la omisión de las autoridades al no suspender las actividades de construcción del NAIM “ante el descubrimiento de monumentos arqueológicos de carácter histórico del 20 de mayo de 2020”, entre ellos 132 osamentas de Mamut, 19 osamentas de seres humanos, restos de animales de la época pleistosénica (bisontes, caballos americano y camellos), especies menores de aves y peces, así como ofrendas prehispánicas e instrumentos de obsidiana”.