Dice Dante Delgado que AMLO está desesperado porque perderá elección de 2021

Por Agencias

Ciudad de México.- El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) Clemente Castañeda y el coordinador de los senadores de ese partido, Dante Delgado, insistieron en que desde el gobierno federal se intenta desestabilizar a la administración del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y por ello se enviaron provocadores a que se infiltraran a la manifestación realizada un día antes en Guadalajara.

En una conferencia de prensa virtual, en la que no apartaron pruebas de sus dichos, respaldaron al gobernador Alfaro y sostuvieron que la actuación de los cuerpos policíacos tanto estatales como municipales, fue correcta y no hubo uso excesivo de la fuerza.

“A juzgar por todas las evidencias e imágenes a las que hemos tenido acceso, que han sido publicadas en los distintos medios de comunicación, el actuar de las policías, tanto la estatal como la de Guadalajara, fue sin hacer uso excesivo de la fuerza y me parece que es un comportamiento correcto de la fuerza públicas”, frente a una manifestación que se tornó violenta “por el involucramiento de infiltrados, que como se ha dicho en varias ocasiones son infiltrados que responden a los grupos políticos del gobierno federal, recalcó el senador Castañeda, presidente de MC.

Cuando se les insistió que pruebas tienen de ello, el coordinador Dante Delgado respondió que no es ministerio público y su valoración es política. “No necesita uno más que ver el comportamiento para saber cuáles son las actitudes y en esto no tengo ninguna duda”.

Agregó que los infiltrados mostraron “una actitud agresiva y fueron denunciados previamente, eventos de una permanente desarticulación por parte de Morena en el estado y por otra que quieren cobrarle cuentas directas al gobierno de Jalisco por las acciones dignas que se han tomado.”.

Sostuvo también que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador están desesperados por el próximo proceso electoral y preocupados porque “van a perder la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, la que autoriza el presupuesto y están actuando en consecuencia”.

Sobre la actitud del gobernador Alfaro, de referirse al asesinato de Giovnni López -quien fue detenido por no usar cubrebocas- como un uso excesivo de fuerza policíaca, el senador Castañeda respondió que el propio gobernador Alfaro dejó muy claro que se investigan las causas y se castigará a los responsables del “cobarde asesinato”. (Andrea Becerril/La Jornada).