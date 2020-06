Diputado de Morena denuncia en Congreso de Tamaulipas persecución y acoso del IETAM

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “He sido objeto de arbitrariedades por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM)”, denunció desde la tribuna del Congreso del Estado el diputado Rigoberto Ramos Ordóñez.

Dijo que sin haber sido notificado oficialmente y por tanto “sin conocer lo que me está imputando”, en dos ocasiones le han sido dictadas medias cautelares por parte del organismo.

Es diputado plurinominal por Morena y aspirante a la presidencia municipal de Reynosa.

La denuncia en su contra fue presentada por el PAN señalando que distrae recursos públicos y realiza actos anticipados de campaña, al repartir despensas en el municipio.

En la sesión de este miércoles, cuando ya se trataban asuntos generales, Ramos subió a la máxima tribuna de Tamaulipas a manifestar que el IETAM “me persigue y busca amedrentarme”, causándole daño a su imagen como diputado.

“Me somete al escrutinio público como un infractor de la ley”, reiteró, y le puso nombre y apellidos a sus perseguidores: El presidente del organismo, Juan José Ramos Charre; el secretario general, Juan de Dios Álvarez Ortiz, y el jefe jurídico, Edgar Arroyo Villarreal.

Hizo saber que en esa persecución “han dado a conocer mi nombre de manera pública por hechos que no están acreditados”, queriendo obligarlo a la vez a cumplir actos y hechos que desconoce.

Hasta el miércoles, comentó, no había sido emplazado por ninguna denuncia y a pesar de ello se le dictaron medias cautelares en dos ocasiones.

Remarcó: “No permaneceré cruzado de brazos. No voy a ceder ante presiones y mucho menos a traicionar a mi pueblo. Como legislador no manejo recursos públicos. Continuaré desde mis posibilidades apoyando a la gente”.

También desde la tribuna, Javier Garza Faz, diputado por Reynosa, le respondió que en estos procesos sancionadores no debe sentirse solo. También son objeto varios diputados como Imelda Sanmiguel, Miguel Gómez Orta, Félix García Aguiar, Yahleel Abdala y tres presidentes municipales.

“No se reocupe, nosotros también estamos ahí”, le dijo Garza Faz, en referencia a procedimientos sancionadores iniciados en su contra, pero estos en el Instituto Nacional Electoral por uso de propaganda personalizada.