Diputados de Morena defienden a Sheinbaum de ataques del gobernador de Jalisco

Por Agencias

Ciudad de México.- Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expresaron su respaldo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ante los señalamientos del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre presuntos infiltrados de la capital del país en las protestas en la capital tapatía por la muerte del joven Giovanni López tras ser arrestado por policías municipales.

“La derecha haciendo lo que mejor sabe hacer, mentir, violentar y repartir responsabilidades para no hacer frente a su nefasto gobierno”, señaló el vicecoordinador de la bancada, José Luis Rodríguez Díaz de León.

El diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, escribió a su vez en sus redes sociales: “Esas manifestaciones que se presentaron en Jalisco se han presentado en diversas ocasiones en la ciudad de México, la diferencia entre @Claudiashein y @EnriqueAlfaroR es que la primera actúa con valores democráticos”, y retwitteó el mensaje del dirigente nacional del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, en el que se exige al político de Movimiento Ciudadano, una disculpa pública por sus señalamientos y castigo a los responsables de la muerte de Giovanni.

La coordinadora del grupo parlamentario, Martha Ávila, escribió por su parte que el respeto a la garantía de los derechos humanos siempre por delante y con un “#EstamosConClaudia”, adjuntó un mensaje de Sheinbaum en el que expresó. “Reafirmo lo que ha sido nuestra posición toda la vida. La policía no está para reprimir al pueblo sino para darle paz y seguridad. Por ello desaparecimos el cuerpo de granaderos. La lucha por la defensa de los derechos humanos no para. El abuso de autoridad no debe tolerarse”.

Mensaje que también difundió en sus redes sociales la diputada Valentina Batres. (Ángel Bolaños Sánchez/La Jornada).