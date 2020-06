El 50% de los estados del país amanecerá el lunes en semáforo naranja

Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud reportó este viernes la cifra más alta de casos confirmados de Covid-19 para una jornada, al sumar cinco mil 222 nuevos contagios y 504 defunciones contabilizadas en las últimas 24 horas.

De esta forma, el total acumulado es de 139 mil 196 casos de Covid-19 en México y 16 mil 448 personas muertas, con mil 508 decesos sospechosos pendientes del resultado de laboratorio.

A pesar del avance de la pandemia, 16 de las 32 entidades federativas amanecerán el próximo lunes con el semáforo epidemiológico en color naranja, vigente del 15 al 22 de junio, principalmente, por el descenso en el número de personas hospitalizadas.

Entre las entidades que se mantienen en color rojo se encuentra la Ciudad de México, pero, a pesar de ello, la jefa de Gobierno ya anunció que se transitará hacia el color naranja.

Al respecto, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud rechazó que haya contradicción, confrontación o fisura con Claudia Sheinbaum.

Aseguró que en todo momento se buscan puntos de encuentro entre los planteamientos técnicos y su implementación en la realidad.

López Gatell justificó que la sociedad se empieza a cansar del encierro, hay perturbaciones, alteraciones por el contacto estrecho en los hogares y problemas en el estado anímico.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional indicó que la epidemia sigue y seguirá hasta el mes de octubre, donde el pico del Covid-19, ya de plano, explicó, es como una cordillera.

“Ya lo del pico y la fecha del pico, y si esto es el Himalaya y demás, ya no tiene mucho sentido que hablemos de eso, hemos dicho en todas las modalidades, la epidemia no es una sola, se compone de varias, efectivamente me gustó esta metáfora de la cordillera, es como si fuera una cordillera, hay montañas, cada ciudad, cada estado tiene su, cuando una ya va bajando la siguiente puede ir subiendo, así se comporta esto”, subrayó.

Aunque el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo que lo más deseable es que el tema del semáforo epidemiológico se aborde por zonas como es el Valle de México, la responsabilidad administrativa es de cada estado, ya que en este caso, la Ciudad de México pasará al color naranja, mientras el Estado de México se quedará en color rojo.

Hugo López Gatell matizó que entre ambas entidades hay una relación de mucha cooperación y pueden ir sincronizando los distintos esfuerzos porque el sistema permite hacer adaptaciones.

“Si algún medio mañana está interesado en la discordia y no en la concordia, lo que va a sacar es Del Mazo se pelea con Sheinbaum, cada quien tiene su semáforo, y va a poner rojo al Estado de México y naranja a la Ciudad de México, no tiene sentido porque estos dos gobernadores, gobernador y jefa de gobierno son magníficas personas, mandatarios altamente responsables que trabajan juntos y se ponen de acuerdo”, agregó. (Ernesto Méndez/Excélsior).