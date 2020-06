El 70% de padres de familia rechaza el regreso a clases antes del 30 de agosto: encuesta

Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- De acuerdo con una encuesta que la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) aplica a desde el 15 de mayo a nivel nacional hasta ahora el 65 por ciento de los padres de familia de los alumnos no tiene confianza en enviar a sus hijos a la escuela y un 70 por ciento considera que las clases presenciales deberían reanudarse hasta la última semana de agosto.

Entre las preguntas que se formulan en la consulta, destacan: ¿Consideras que en tu localidad están preparados para el regreso a clases presenciales y por qué? ¿En qué fecha es adecuado el regreso a clases presenciales y por qué?

“Llevamos más de mil 800 papás de toda la República que libremente están emitiendo su opinión”, dijo Leonardo García Camarena.

Añadió que este ejercicio de consulta también busca conocer cómo fue la interacción entre los alumnos y profesores con el programa Aprende en Casa.

“El 65 por ciento dice no tenemos confianza en mandar a nuestros hijos a la escuela así como están las cosas y el 70 por ciento dice que las clases presenciales deben reanudarse hasta la última semana de agosto; eso significa que hay una gran desconfianza de la ciudadanía con el manejo de la pandemia con las frases contradictorias que señalan que no pasa nada, que ya superamos la curva, ya pueden salir, que puede haber un segundo rebrote, o quédense en casa, y todo eso genera desconfianza entre los padres”.

Recalcó que dicha encuesta permanecerá vigente hasta en tanto las autoridades informen la fecha oficial en la que se regresará a la escuela, por lo que convocó al resto de los padres de familia que no lo han hecho a que participen para que externen su opinión. Los resultados finales se darán a conocer públicamente en todos los estados.