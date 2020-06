El coronavirus no disparó ventas de medicinas en farmacias del centro de Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El comportamiento de las ventas de medicamentos en farmacias de la zona centro del Estado no registró un incremento relevante debido a la pandemia del coronavirus, informó el presidente de la Asociación Farmacéutica Regional Tofic Salum Fares.

Admitió que al principio, cuando no se tenía suficiente información sobre el Covid-19 y por redes sociales se manejaban nombre de ciertos productos que supuestamente eran efectivos contra la enfermedad, sí hubo un aumento en venta de algunos medicamentos, pero eso fue algo temporal.

De acuerdo con el monitoreo de ventas en farmacias, algunos medicamentos como el paracetamol y ciertos antigripales sí tuvieron mayor demanda a la que tradicionalmente se tiene en estos meses de otros años.

Salum Fares atribuyó esto a que como la mayoría de los pacientes afectados por el coronavirus, o que presentó síntomas sospechosos de la enfermedad son derechohabientes de las instituciones de salud como IMSS o ISSSTE, no necesitaron comprar medicamento en las farmacias y por eso no se reportan ventas extraordinarias a raíz de la pandemia.

Lo que sí fue extraordinario durante semanas anteriores fue la compra de productos como cubrebocas, alcohol, gel antibacterial, entre otros, al grado de que llegaron a escasear y eso originó un aumento en el precio de esos productos.