El regreso en fases

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se entiende que el regreso a la “nueva normalidad” será en forma paulatina, dependiendo de la incidencia especifica del coronavirus en estados y municipios.

A nivel federal ya se marcaron cuatro niveles de riesgo, cada uno representado por un color, para tomar de referencia en cuanto a la posibilidad o no de reiniciar determinadas actividades.

Se estableció el riesgo máximo, alto, medio y bajo con los colores rojo, naranja, amarillo y verde, en forma respectiva.

De modo que el país sigue en su fase crítica porque esta pintado de rojo y solamente el estado de Zacatecas se observa en naranja.

Lo que concluyó es lo de la jornada de sana distancia que no implica, según entendemos, que se relajen las medidas sanitarias establecidas.

Por lo pronto se permitirá, desde el centro, la apertura de la minería, construcción y fabricación de equipos de transporte. Ello aunado a los sectores de la economía considerados esenciales que no han dejado de operar.

Si bien es cierto que la federación marca la pauta queda a decisión de los gobiernos locales la manera en que habrán de permitir el retorno a la “nueva realidad”.

En ese sentido, el gobierno de Tamaulipas emitió un decreto en el que se hace el desglose de lo que será el retorno a las actividades.

Hablamos de protocolos que aplicarán a comercios y negocios en general y que tendrán que seguir, al pie de la letra, las medidas sanitarias establecidas.

Lo que se pone en marcha, a partir de éste lunes, es un plan de reactivación económica escalonada, mismo que aplica a la industria de la construcción, restaurantera, turismo, manufacturera, así como del comercio de electrónicos, autoservicio, bienes inmuebles, talleres, salones de belleza, servicios, puestos fijos y semifijos y otros.

Al respecto se manejan cuatro fases y en la primera se menciona el reinicio, con convivencia segura, de un 25 por ciento de actividades no esenciales con excepción de los servicios de turismo y alojamiento temporal que pueden llevar a cabo su labor hasta en un 50 por ciento.

Los criterios de riesgo a seguir en cuanto a las fases son alto, intermedio y bajo.

Cabe señalar que en la fase dos se permitirá la apertura de actividades de un 35 al 55 por ciento, mientras que en la fase 3 de un 60 a un 90 por ciento y en la fase 4 el 100 por ciento, lo que será determinado por el Comité Estatal de Seguridad en Salud.

En un comunicado oficial se precisa que “Giros no esenciales, entre los que se ubica el eléctrico-electrónico, maquinaria y equipo, industria en general, tianguis, centros comerciales, sitios turísticos, actividades física al aire libre, servicios administrativos para la educación, clubes deportivos o sociales, servicios inmobiliarios y de alquiler y actividades en espacios públicos al aire libre o cerrados no podrán reactivarse en la primera fase”.

En el texto se precisa que el 16 de junio el mencionado Comité evaluara las condiciones para considerar la reapertura de las actividades señaladas.

La encargada de notificar a las diversas agrupaciones empresariales sobre las reglas a seguir es la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la entidad, que dirige CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ.

Algo que también se estableció es que por la emergencia sanitaria, el personal de las dependencias públicas, exceptuando seguridad y salud, continuaran laborando desde casa hasta el 15 de junio.

Se entiende que si no baja la incidencia del coronavirus los empleados que están en situación vulnerable seguirán teniendo consideraciones para no exponer su salud.

El punto es que en medio de la pandemia hay actividades que siguen desarrollándose, entre estas la educativa.

Por cierto, hoy inicia el “Verano Integrado a Distancia” en los planteles de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por lo que los alumnos inscritos, al igual que los maestros, estarán en línea mediante plataformas tecnológicas llevando a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje.

Las clases en dicha modalidad se darán durante seis semanas (del 1 al 10 de julio).

En cuanto al Curso Remedial se tiene programado para efectuarse del 27 de julio al 21 de agosto.

La Universidad es una de las instituciones educativas que, con prontitud, dio seguimiento al calendario escolar mediante un proyecto académico tecnológico.

De modo que se cumple con las disposiciones sanitarias dictadas por las autoridades debido a la pandemia que nos afecta y se continua con la misión formativa.

AL CIERRE

El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) deberá estar pendiente de lo que hacen los prospectos a la alcaldía de Victoria que no paran de promocionarse.

Ahí van algunos nombres de personajes que ya andan en “precampaña”, cada cual a su manera.

Del Ayuntamiento capitalino, si bien no son los únicos, anote al regidor CARLOS CABRERA BERMÚDEZ y al síndico LUIS TORRE ALIYAN.

Igual quieren, aunque no se sabe que anden repartiendo despensas, el director del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), FERNANDO CAMPOS MARTÍNEZ y el ex diputado local, CARLOS MORRIS TORRE.

La lista es amplia e incluye hasta el alcalde, XICOTÉNCATL GONZÁELZ URESTI y conste que así sea un despropósito, el doctor busca otra oportunidad para “curar a Victoria” y fortalecer sus finanzas.

+.-Es lamentable el contagio de 23 trabajadores del Hospital General de Reynosa, principalmente del área de enfermería.

La información la dio la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA.