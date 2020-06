Escribe ‘te quiero bebé’ a EPN, discrimina a hijo de AMLO y ahora no halla la puerta

Por Agencias

Ciudad de México.-Dos días de discusión en redes sociales, la cancelación de un foro organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y una “mañanera” en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo apenas conocer al organismo, resultaron hoy en diferendo zanjado:

El perdón anticipado de Beatriz Gutiérrez Müller al youtuber Chumel Torres quien, después de referirse al asunto con risas e ironías, finalmente se disculpó ofreciendo sus respetos.

La convocatoria de Conapred a un foro que incluyó al youtuber Chumel Torres fue cuestionada por la esposa del presidente López Obrador, quien dijo todavía esperar las disculpas del invitado por los señalamientos peyorativos en contra de su hijo menor de edad.

La situación alcanzó gran proyección en redes sociales y devino en la cancelación del foro sobre el racismo por parte de la Conapred.

A Chumel Torres se le atribuye haber impuesto un mote al hijo de Gutiérrez Müller y López Obrador, un niño de 13 años, considerado discriminatorio por aludir su color de piel, que motivó la molestia de la madre, por tratarse de un menor de edad.

Por la mañana, el presidente López Obrador se refirió al caso, asegurando desconocer al Conapred, cuestionando su creación y comparando la invitación que hizo el organismo a Chumel Torres, como invitar a un torturador a un foro sobre derechos humanos.

Desde el martes, tanto el youtuber como el mote del menor fueron tendencia tras el tuit de Gutiérrez Müller y por diversas expresiones de Chumel Torres.

En Twitter lamentó que lo desinvitaran y los mensajes de odio que recibía; en Instagram, colocó una fotografía riendo y con los dedos simulando cuernos acompañada de la expresión “aquí, incendiándolo todo” y, este miércoles, escribió su risa por el desconocimiento del presidente sobre la existencia de Conapred, también reprodujo un mensaje en el que muestra a la titular del organismo en una “mañanera” el año pasado y, finalmente, bromeó:

“Voy a ir al Tren Maya para ver si también lo cancelan” y “Tip: invítenme y desinvítenme a los hospitales y centros de salud para ver si así el presidente se da cuenta que existen”.

Poco después de las 14:00 horas de este miércoles, Gutiérrez Müller escribió dando por cerrado el episodio:

“Aquí sigo esperando. Ofrecer una disculpa ennoblece. Pienso que tenemos la vida para ser mejores personas, y cada día es una oportunidad para ese objetivo. Por mi parte, el señor está disculpado aunque él no manifieste humildad alguna. ¡Vamos hacia delante con gratitud y amor!”.

Horas después, casi a las 18:00 horas, Chumel Torres publicó en su cuenta de Twitter:

“Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aquí va:

“Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto.

Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia.

“Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta. Chums”.

El episodio detonó preocupación en distintos sectores por la posibilidad de que el Conapred sea extinto, tras las declaraciones del presidente, posicionando a lo largo de la jornada la etiqueta “Gilberto Rincón Gallardo”, como un recuerdo a su fundador, el extinto político identificado con las izquierdas históricas que redactó, propuso y consiguió la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de donde nació la institución. (Arturo Rodríguez García/Apro).

El pasado martes 16 de junio, se generó una ola de polémica por la invitación que hizo el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred) al polémico influencer Chumel Torres, a un foro en donde hablarían de racismo y clasismo, pues los usuarios de Twitter y hasta la misma Beatriz Gutiérrez Müller, académica, escritora y además, es esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lamentaron el hecho.

La inconformidad de Gutiérrez Müller nació de un video que fue publicado el 22 de julio de 2019 en donde además de hablar mal del presidente de México, el influencer se burló sin censura de su hijo menor, Jesús Ernesto llamándolo ‘Chocoflan’. Usuarios de redes sociales revivieron el video que ha causado polémica e indignación entre los mexicanos.

‘TE QUIERO PEÑA BEBÉ’: CHUMEL TORRES

Chumel Torres fue uno de los youtubers más consentidos de Enrique Peña Nieto, al grado de que era de los pocos a los que le contestaba las llamadas telefónicas.

En agosto 2018, por medio de su cuenta de Twitter, Chumel Torres le dejó el siguiente mensaje al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto: “Te quiero Peña Bebé”.

Ante el comentario, el mandatario decidió responder al youtuber, quien decidió compartir una captura de pantalla de las publicaciones con la leyenda “EL MEJOR DIA DE MI PERRA VIDA”.

Los usuarios en redes sociales tuvieron diversas reacciones ante lo sucedido, y hubo quieres lo tacharon de vendido, mientras otros escribieron comentarios para burlarse.

(Arturo Rodríguez García/Apro/Redacción).