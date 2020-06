Gestiona la Nueva CROC apoyos para las empleadas domésticas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Durante la presente crisis de salud por Covid-19, las empleadas domésticas siguen en el olvido porque no han recibido apoyos alimentarios, no tienen ingresos y muchas deudas que pagar, dijo Gregorio Pego Cruz.

En el contexto de la pandemia su situación vulnerable ha quedado al descubierto porque, como ya se ha dicho anteriormente, carecen de seguridad social y toda clase de prestaciones, reiteró el secretario de conflictos de la Nueva CROC.

Explicó que muchas empleadas domésticas son madres solteras, y más que las despensas lo que necesitan es trabajo porque los recibos de agua y luz no esperan, menos la necesidad de alimento de sus hijos.

“Muchas madres solteras que tienen hijos no están aseguradas, pagan renta, y hay que ver cómo ayudarlas porque lo de las despensas no es gran cosa, lo que necesitan es trabajo para cubrir los servicios básicos, deudas, y toda clase de gastos que no se detienen”.

Es por eso que la Nueva CROC tiene una visión más social e incluyente y tiene el firme propósito de apoyar a las empleadas domésticas, que en estos momentos de crisis no tienen ni siquiera 20 pesos para comprar tortillas.

“Independientemente de lo sindical, cuidar la planta productiva, el trabajo, pero lo social es conveniente porque son muchas trabajadoras las que necesitan apoyo”, concluyó.