Guardaespaldas de hija del gobernador de Chiapas dispara a ex esposo de la joven

Por Agencias

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (proceso.com.mx).- Un guardaespaldas de la hija del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, disparó esta tarde en contra de la ex pareja de la joven en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez.

En diversos videos, Juan Carlos Armendáriz asegura que seguía a su ex pareja y madre de su hijo, María Escandón Attiq, para entregarle flores su hijo en el marco del Día del Padre, pero los guardaespaldas de la mujer lo interceptaron y uno de ellos lo agredió a balazos.

El ataque ocurrió en la avenida principal que divide a Palacio de Gobierno y la Catedral de San Marcos, en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez.

Ahí, Juan Carlos Armendáriz se baja de una Suburban en la que viajaba y un agente ministerial destinado a custodiar a la hija del gobernador sacó un arma de fuego, lo confronta y le dispara en la rodilla izquierda.

Tirado en el piso, Juan Carlos Armendáriz sigue grabado y el guardaespaldas, fuera de control, le advierte: “¡Bájale de huevos cabrón!”

El agraviado identifica en el video a su agresor como Beto Consospó Flores y refiere que ya tiene antecedentes penales. Asegura que él sólo pretendía tener contacto con su hijo, que viajaba con su esposa y al que no le han permitido verlo desde hace tres meses.

El agresor, de pantalón negro y camisa blanca, todo el tiempo empuña su arma de fuego y, pese a que llegan agentes de la Policía Municipal no lo detienen debido a que se identifica, pese a que el herido grita a los uniformados que lo detengan.

Mientras es atendido por paramédicos de la Cruz Roja, el agraviado pide ayuda al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca para que investiguen los hechos y detengan al responsable.

Luego fue llevado al Hospital privado San Lucas, desde donde siguió grabando y denunciando su agresión.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, dijo que inició una carpeta de investigación por hechos violentos ocurridos la tarde de este sábado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en los que una persona del sexo masculino resultó lesionada con proyectil de arma de fuego.

Se aseguró que, después de conocer la noticia, elementos de la Policía Ministerial encabezados por el fiscal del Ministerio Público iniciaron las diligencias de investigación de gabinete y de campo tendientes a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

De acuerdo con la carpeta de investigación, dos personas del sexo masculino discutieron en la vía pública a la altura de la Avenida Central, entre Calle Central y 1ª Oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Posteriormente una de ellas accionó un arma de fuego provocando una lesión en la pierna izquierda de la otra persona, misma que fue auxiliada por autoridades municipales, mientras que el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público. (Isaín Mandujano).