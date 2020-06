Hace Querétaro cese masivo de trabajadores de salud en plena pandemia y sin liquidación

Por Agencias

Querétaro.- En plena emergencia sanitaria por el coronavirus, el gobierno de Querétaro, que encabeza el panista Francisco Domínguez Servién, hizo un despido masivo de trabajadores del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), mejor conocido como Seguro Popular.

“Ya no le servimos, somos desechables, somos como chicles, ¿verdad?, a la basura”, lamentó el médico Hugo Méndez Aguilar, quien explicó que, desde abril, cuando se buscaba más médicos, a ellos los echaron a la calle sin liquidarlos de acuerdo a la Ley.

En sus testimonios recabados por este reportero, ex trabajadores del sector salud informaron que algunos de ellos tenían laborando hasta 12 años en el gobierno de Querétaro, pero pretendían darles un finiquito de sólo una quincena.

El REPSS es un organismo que fue creado en 2015, el cual está sectorizado a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y tiene la obligación a la prestación de los servicios de salud.

El ahora ex subdirector Jurídico del REPSS de Querétaro, Juan Carlos González Velázquez, narró que advirtió al encargado de despacho de la Dirección General, Fernando Damián Oceguera, y a la directora de Financiamiento, Ana Eugenia Patiño Correa, sobre la importancia de considerar la indemnización de unos 140 empleados.

“Se les dijo antes de que pasara toda esta situación, pues que era prudente revisar la indemnización de los trabajadores en su generalidad, toda vez que el organismo iba a extinguirse, por el tema de que ya no hay objeto social, a la fecha no lo han considerado, simplemente no les ha interesado el tema de los trabajadores”, afirmó.

Pero después de ese señalamiento que hizo desde noviembre de 2019, a favor de los empleados, relató que fue segregado y ya no lo incluyeron en las reuniones; por el contrario, en abril de 2020 lo despidieron sin liquidación, igual que al resto de los trabajadores.

“La autoridad quería que ellos renunciaran a sus derechos y antigüedades para poder seguir trabajando con un contrato de asimilados, sin una seguridad social”, lamentó, sobre los abusos pretendidos en el gobierno de Querétaro.

Al ex subdirector Jurídico y a otros ex trabajadores les parece extraño que ahora no los quieran liquidar, siendo que en los presupuestos se contempla un monto para estas situaciones.

“En los presupuestos destinados para cada ejercicio se dejaba una bolsa para efecto de atender cualquier contingencia laboral, que es el caso. Sin embargo, esos recursos simplemente ya no están o simplemente no se nos consideró para atender esta contingencia, que es nuestro despido masivo”, lamentó. (Eric Pacheco/La Jornada).