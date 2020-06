John Ackerman llama a Loret de Mola mitómano profesional y lo demandará por calumnias

Por Agencias

Ciudad de México.- Por considerar que en el reportaje del periodista Carlos Loret de Mola difundido en el sitio Platinus se incurrió en calumniar a su esposa y actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, el investigador de la UNAM John Ackerman procederá legalmente en contra del ex conductor.

“El señor Loret calumnia a mi esposa y a un servidor, divulga datos falsos y confidenciales, invade nuestra privacidad y pone en riesgo la integridad física de toda nuestra familia”.

En un documento denominado “las mentiras de Loret”, Ackerman -quien califica a Loret de “mitómano profesional”- señala que el comunicador eligió a su esposa como parte de los ataques a las figuras de la “Cuarta Transformación”.

Al detallar las inconsistencias que se desprenden del reportaje en cuestión difundido el jueves pasado en Latinus Ackerman señala que:

“Aquí nadie le descubrió nada a nadie. La Declaración de la Secretaria de la Función Pública se encuentra en regla y reporta todos y cada uno de nuestros bienes con absoluta precisión. La nota de Loret presenta estos datos de manera engañosa (transformando mágicamente departamentos y un terreno en “casas”, por ejemplo), recurre a imágenes que no corresponden en absoluto con la realidad y ofrece interpretaciones fantasiosas sobre el origen de los bienes, pero no aporta ningún dato adicional más allá de lo ya declarado por la Secretaria”.

De acuerdo al documento de Ackerman el reportero “tuvo acceso de manera ilegal a la versión privada de la Declaración Patrimonial y divulgó públicamente datos sensibles e información confidencial”.

El investigador asegura que “por ley estos datos privados (la dirección y la apariencia física de nuestro domicilio” no se incluyen en la versión pública de la Declaración con el fin de proteger la integridad física de los funcionarios públicos y sus familiares.

Tras calificar de “grave violación a la ley, en mi calidad de ciudadano y de periodista, un servidor presentará las demandas correspondientes, tanto en México como en los Estados Unidos, para que se investigue y se castiguen a las personas responsables tanto por la filtración como por la divulgación de nuestros datos personales.

De igual forma, hizo responsable a Loret de Mola “por cualquier agresión o extorsión que pudiera sufrir mi familia a raíz de su irresponsable y criminal reportaje”.

Dijo que es falso que el gobierno de Marcelo Ebrard o cualquier otro funcionario “nos hubiera regalado” predio o vivienda alguna. Tal y como lo explica el comunicado al respecto de la Secretaría de la Función Pública, el terreno en la Colonia Santo Domingo fue escriturado a nombre de Irma Eréndira “por ser la mayor de los tres hermanos después del lamentable fallecimiento de su señor padre. Se pagaron todas las contribuciones y la regularización territorial no fue un acto personalizado sino de aplicación general en beneficio de los habitantes de esta emblemática colonia popular de la Ciudad de México.”

Finalmente, consideró una falsedad que los ingresos de cada uno de ellos como investigadores de la UNAM fueran de 28 mil pesos “y que no tuviéramos otros ingresos”. Concluyó que las propiedades fueron adquiridas “de los ahorros que pudimos acumular durante décadas de trabajo, y un generoso premio que Irma Eréndira recibió en 2009 por haber ganado el Primer Lugar en el prestigioso concurso de la Fundación Espinosa Yglesias”.