La traen contra sus ‘jefes’

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La rebelión de regidores se da en Reynosa y Victoria en contra de sus “jefes”.

Ocurre que los roces son constantes y hasta hay demanda en forma en contra de la alcaldesa de la localidad fronteriza, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y reclamos sistemáticos al munícipe de Victoria, XICOTÉCATL GONZÁLEZ URESTI.

A MAKI, la traen duro y dale, al menos seis regidores que desatienden las convocatorias de la presidenta para estar en reuniones de cabildo a distancia.

Esa actitud llevó a ORTÍZ DOMÍNGUEZ a ordenar a sus administrativos que cortaran parte de la compensación a los faltistas, algunos de los cuales exigen que los encuentros se hagan de manera presencial.

Ante el ajuste, los afectados interpusieron una demanda penal, lo que mereció que la alcaldesa hiciera pública la causa del recorte a las percepciones de los regidores.

La presidenta también se les fue al cuello a los diputados locales de su partido. Se supone que por ahí le están moviendo el tapete.

En redes sociales la mujer escribió. “Llegaron los exhortos de la Dip. JUANA SÁNCHEZ y JAVIER GARZA DE COSS¡ Ojalá también manden ayuda y más recursos para la ciudad¡ Uff¡”, se lee en redes sociales.

La referencia es que los legisladores pidieron, desde el Congreso, que se atendieran las peticiones de los regidores, entre ellas de hacer reuniones presenciales.

En cuanto al municipio capitalino regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), critican lo que consideran erráticas determinaciones de GONZÁLEZ URESTI.

Coinciden en que el presidente no les cumple a los victorenses en diversos rubros, principalmente en lo del abastecimiento del agua.

De hecho la morenista, ROSARIO RODRÍGUEZ, acaba de declarar que “pagan justos por pecadores” debido a que a las colonias a las que van y carecen del líquido, les llueven reclamos.

El más reciente desencuentro del regidores del MC con “”Xico” es debido al recorte del 20 por ciento en las compensaciones a los empleados del municipio.

Sostienen que esto no es justo y por eso los integrantes del cabildo, KARLENY PERALES ESCALANTE, FRANCISCO GONZÁLEZ TIRADO y GERARDO VALDEZ TOVAR, regresaron 18 mil 300 pesos de sus compensaciones al considerar que los trabajadores no deben pagar los malos manejos de la administración.

Sobre el asunto, el tesorero del Ayuntamiento, ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ, minimizó la acción y sostuvo que lo que regresan es el equivale a recorte que el alcalde aplicó a los trabajadores.

Es decir, para el tesorero los regidores no están haciendo gran cosa y solo se adelantaron, de manera voluntaria, a lo que podría aplicárseles a ellos.

De los que no se ha oído mucho es de los regidores panistas en el Ayuntamiento de Victoria, tal vez por disciplina aunque bien que sabe la sentencia popular que establece que “el que calla otorga”.

La política anda en su apogeo y eso que estamos en emergencia sanitaria…

RULETA

Lo que se temía esta sucediendo en Tamaulipas y es que al reactivar actividades comerciales se incrementó el número de casos de coronavirus.

Debido a eso, al titular de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, externó que no se pasará a la segunda fase de reapertura y se continuará en semáforo rojo.

En videoconferencia, la funcionaria sostuvo que, en la última se reportó un incremento de hasta un 29 por ciento.

Significa que se volverán a cancelar algunas actividades que, en fechas recientes se habían permitido.

La verdad es que no pocas personas son reacias a entender lo que sucede y actúan a la ligera.

Algo que no debería ser y sin embargo se da es el desbordamiento de las personas a lugares recreativos y eso se ve, principalmente, los fines de semana.

De igual manera, encontramos en parques y hasta en campos de futbol encuentros deportivos peso que ello implica roces y, por tanto, posibilidades de contraer el COVID-19 y diseminarlo.

Y no se trata de quedarnos “pasmados” y vivir en la reclusión y el pánico porque eso no es lo recomendable y pero, a juzgar por lo que se informa algo no funciona en forma adecuada.

Pero lo que si aplica es seguir, al pie de la letra, las medidas sanitarias e incidir para que otros hagan lo mismo sobre la premisa que al cuidarme se protege a los demás y viceversa.

Sin duda se requiere de una sociedad informada y sobre todo educada para seguir adelante en medio de ésta y las pandemias que puedan venir. Así tendrá que ser nuestra nueva normalidad de aquí en adelante, como bien lo expresan los especialistas.

Habrá que ver que sigue con las actividades de educación pero, al menos en el corto plazo, se duda que pueda regresarse a los salones de clases en forma “masiva”.

Lo más factible es que se haga formas mixtas para atender a los alumnos.

Por lo pronto, como se informó la semana pasada, el gobierno de la entidad, pospuso el retorno a laborar de los empelados hasta el 30 del presente mes, mientras que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hizo lo propio y se labora con guardias.

AL CIERRE

Similar a lo ocurrido el Día de la Madre, éste fin de semana los panteones podrían permanecer cerrados con motivo del Día del Padre.

Todavía no se define pero no sería lógico que en el pico de la pandemia del coronavirus se tomaran determinaciones inconsistentes.

Las autoridades de Salud tienen la palabra.

+.-Desde las oficinas del PRI sus jerarcas exigen apoyo a los productores agropecuarios.