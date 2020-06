Lo que se avecina

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lo que se ve venir de acuerdo a empresas encuestadoras como Massive Caller, es una disputa centrada entre los Partidos Acción Nacional (PAN) y el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en cada uno de los nueve distritos federales electorales de Tamaulipas.

Por supuesto que hay variaciones, en los que en determinado distrito aventaja el albiceleste y viceversa.

En cuanto al Revolucionario Institucional (PRI), desde luego que aparece pero en ninguno de los distritos se le observa de puntero.

Los números le dan un “honroso tercer lugar” pero lejos de la posibilidad de volver a los viejos tiempos en que el instituto era una verdadera maquinaria que arrasaba.

En donde más pinta el tricolor es en el distrito 01 y 02 con cabecera en Nuevo Laredo y Reynosa, en tanto que sobrepasa, ligeramente, los 15 puntos pero se ubica muy lejos de los casi 40 puntos de Acción Nacional y del Morenismo.

Cierto que falta para que haya candidatos y eso es fundamental en cualquier elección ya que no es lo mismo poner a un desconocido que mandar a la competencia a personajes de renombre y apreciados por los ciudadanos.

Lo que si puede darse es que, en algunos casos, los del tricolor se conviertan en el fiel de la balanza al hacer uso del llamado voto útil.

Y si nos atenemos a eso habrá que ver hacia donde mandan la línea, desde el nivel central, a los priistas de la entidad.

Pero si fuera el caso y los del Revolucionario Institucional tienen la posibilidad de decidir, lo más probable es que se inclinen hacia los abanderados panistas.

Ello, insistimos, podría ayudar a la causa de Acción Nacional, ya que sus anteriores aliados (MC y PRD), no resultaron ser los mejores en lo de sumar fortalezas.

A la elección le falta un año para efectuarse ( junio del 2021) pero la tendencia va por el mencionado rumbo.

Lo que continúa mostrándose en el ámbito nacional es que el panismo es una oposición que conserva el grueso de sus seguidores y, por tanto, el llamado voto duro aunado a las simpatías que puedan jalar sus prospectos y el paquete de propuestas que lancen al aire.

En cuanto a nuestra entidad, el PAN ha logrado arraigarse en la mayoría de los municipios, de los cuales algunos son cabecera de distrito, verbigracia Nuevo Laredo, Tampico y Mante.

Se puede contar también entre éstas localidades a Reynosa aunque la presidenta municipal, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, es una incógnita y no se descarta que, sino logra negociar lo que cree merecer le de por emigrar a otro proyecto.

La realidad es que el PAN es la fuerza política preponderante en lo estatal aunque en los comicios federales solo triunfó en tres de los nueve distritos (Nuevo Laredo, Mante y Victoria), si consideramos a MARIO RAMOS TAMEZ, quien llegó en coalición de partidos por las siglas de MC pero logró la victoria gracias al voto panista.

De modo que para los albicelestes será tarea de honor hacer valer su condición de local, lo que implicará llevar a cabo una labor meticulosa y en territorio.

Cabe apuntar que el resto de los institutos, entiéndase PT, PRD, MC y PVEM si pintan pero en proporciones bastante bajas.

Habrá que ver cuál será la estrategia que siguen en tanto que eso puede marcar la diferencia en tener representación en el Congreso federal o perder el registro.

No olvidemos que en las elecciones venideras se dará la participación de nuevos partidos y eso será competencia.

AL CIERRE

Rindió protesta LUCERO LIZETH MARQUÉZ CASTRO, como dirigente del Organismo Nacional de Mujeres del PRI (ONMPRI) en Victoria.

Correspondió tomar la protesta a la lideresa, el presidente del PRI en Tamaulipas, EDGAR MELHEM SALINAS.

Propios y extraños saben que entre las fortalezas que conserva el tricolor están, sin duda y en primera línea, las mujeres.

Ahí están las bases y liderazgos que así lo demuestran.

+.-En Matamoros, agentes de la Policía Investigadora, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, detuvieron a la abogada SUSANA PRIETO TERRAZAS, misma que es acusada de varios cargos, entre ellos el de motín, amenazas y coacción.

La referencia es que la detenida lideró paros laborales en maquiladoras de Matamoros.

A la abogada, a la cual se le relaciona con el senador, NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, al parecer le tienen integradas varias carpetas en las que indagaciones documentan presuntos ilícitos en los que habría incurrido.

Por lo pronto el caso levantó ola informativa.

+.-En Nuevo Laredo, el Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, se reunió con los mandatarios de Nuevo León y Coahuila, JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN y MIGUEL RIQUELME SOLÍS, en forma respectiva.

La finalidad del encuentro, de acuerdo a un mensaje manejado por el jefe del ejecutivo estatal, fue abordar aspectos de seguridad regional, de ahí que participaran mandos militares y civiles de la región.

Es pertinente señalar que la región noreste evidencia la coordinación que se da entre sus autoridades en diversos aspectos que significan problemáticas comunes.

A propósito del municipio fronterizo, el Alcalde, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, como cada lunes por la mañana, sostuvo una videoconferencia para informar a sus representados lo que se realiza en su localidad y responder preguntas a periodistas.

Durante su intervención, entre otros temas, informó que seguirá aplicándose el programa de empleo temporal; se entregaran apoyos directos a tianguistas y que, en el presente mes, se subsidiara con diesel al transporte público para que los usuarios que salen a sus trabajos no tengan mayor problema en poder trasladarse.