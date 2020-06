Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si bien es cierto que siguen siendo “días de guardar” por el coronavirus, muchos de los que quieren estar en la boleta electoral del 2021 hacen su luchita poniéndose en contacto con quien ellos creen que los apoyaran en un momento dado.

Y así se empiezan a barajar nombres de los que pretenden ser alcaldes, diputados federales y locales, aunque primero tendrán que ser escogidos por los partidos políticos.

En Tampico el alcalde Jesús Nader dicen sus allegados que tiene asegurado un lugar en la boleta electoral del próximo año, pero no saben si como candidato a alcalde o diputado, mientras en Madero busca llegar a la presidencia municipal el director del deporte en el estado Carlos Fernández Altamirano entre una larga lista de los que quieren.

La alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz hace todo lo que puede para que su hijo Carlos Peña Ortiz la releve en la alcaldía, sueño que también tiene el Delegado Federal José Ramón Gómez Leal.

En Victoria surgen los nombres de Felipe Garza Narváez, Oscar Almaraz Smer, Arturo Soto Alemán y Pilar Gómez Leal, entre otros.

Para la diputación federal por Tampico insisten en el nombre de Rodolfo González Valderrama, que se ha placeado en el estado con el membrete de RTC que encabeza.

También quiere ser protagonista en el 2021 el ex alcalde de Madero y ex dirigente del PRD estatal Jorge Sosa Phol, que recién regreso de una reunión nacional de ese partido en Michoacán.

La ex dirigente estatal del PRI y actual diputada local Yhaleel Abdala Carmona, puede ser una carta a jugar en Nuevo Laredo.

Uno de los cuadros políticos que pueden ser aprovechados en la jornada electoral que inicia en 90 días y culmina en el 2021 es el ex alcalde y ex diputado Héctor López González, con relaciones en todos los municipios por haber sido también Secretario de Salud en Tamaulipas.

Por cierto tiene en su haber la coordinación del plan piloto para establecer el Seguro Popular en tiempos del ex Presidente Vicente Fox, y como en Tamaulipas se hizo el experimento el doctor López González tuvo que ir al Congreso de la Unión para informar a detalle a los legisladores que aprobaron su establecimiento a nivel nacional.

bladijoch@hotmail.com