Luis Torre, con boleto de rifa

Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Uno.- En medio de la crisis del agua, del evidente deterioro de la ciudad, y con una sensible baja en la recaudación del impuesto predial, una buena parte de la población que empieza a ver hacia el futuro, buscando que, ya sean las elecciones para elegir nuevo presidente municipal.

Entre quienes se mencionan para candidato del Partido Acción Nacional se ubica el abogado Luis Torre Aliyán. Tiene, en el lenguaje popular de la política, boleto para la rifa de dicha candidatura. Puede ser o puede no ser candidato, pero de que está en la lista del sorteo, lo está.

Vale decir que el síndico Luis Torre es hijo del también abogado Egidio Torre Gómez y la notaria Manuela Aliyán Suárez.

Cursó la carrera de Derecho en la UAT, campus Victoria, donde se tituló en 2013 y comenzó a litigar. Tiene maestría en Derecho Laboral.

Con su manejo crítico en el Cabildo de Ciudad Victoria, Luis Torre se ha ganado que le llamen “el síndico rebelde”. Y así lo recordó en entrevista con colega Felipe Martínez Chávez, a quien le dijo: “Rebelde es una palabra muy sintomática. Si uno es congruente con lo que piensa, dice y procura, y también rima con lo que haces, se pisan cayos. Si eso es ser rebelde, entonces sí”.

Dos.-Vecinos de la colonia México por poco y linchan a trabajadores de la COMAPA pues ellos pasaban por ahí, y familias los encararon pues afirman que tienen casi un mes con una fuga de agua. “Y no es de aguas negras, es de agua potable, y eso nos da mucho coraje. Ya hemos reportado la fuga a COMAPA, pero solo toman nota y nada que vienen”.

Tres.- Pues ahí tienen que el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a precisar que tiene facultad de opinar sobre las elecciones federales del próximo año e incluso dijo que desconoce la razón por la que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se molesta por ello.

Aunque en su conferencia de prensa matutina de este martes, reiteró que el Instituto Nacional Electoral es el órgano facultado para organizar y vigilar elecciones, insistió en que todos deben denunciar cualquier irregularidad.

Y dijo “el presidente de México puede opinar y ejercer su derecho de manifestación como cualquier ciudadano. Entonces si me entero de que están comprando votos, de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer a un partido o candidato, como cualquier ciudadano estoy obligado a denunciarlo”.

Y remató López Obrador: “Ellos (el INE) hacen su trabajo y yo como ciudadano y presidente que quiero que en este país no haya fraudes ni simulación, y que se respete la voluntad del pueblo, voy a garantizar el voto libre, elecciones limpias y libres, es un compromiso. No sé por qué se molesta el presidente del INE”.

Tres.- Como si faltara algo negativo en la nación, con pandemia, broncas económicas, y violencia, se registró este martes un temblor que causó en la Ciudad de México en 36 edificios con daños menores -32 habitacionales y cuatro de gobierno-, dos personas lesionadas y un buen con crisis nerviosas. Hubo también afectaciones en instalaciones eléctricas, y dos fugas de acueducto.

En las calles, se observó a miles de defeños que desalojaron sus casas, aunque, por el susto, muchos olvidaron el cubrebocas y el respeto a la sana distancia, reglas básicas para evitar contagios de covid-19.

En videoconferencia la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México comentó que a los pocos minutos del sismo le llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer la situación de la capital; así como el coordinador nacional de Protección Civil, David León.

Sobre las personas lesionadas, dijo que se trató de un hombre al que le cayó un cable de alta tensión en Iztapalapa y fue llevado al Hospital Rubén Leñero; y un menor con traumatismo debido a que se cayó y fue trasladado al Hospital Pediátrico Moctezuma.

Respecto a los hospitales que atienden a pacientes con covid-19, la mandataria local aseguró que “no hubo daños en ninguno”. Detalló que fue desalojado un hospital en Álvaro Obregón, pero no es covid-19, además de que está en revisión un Centro de Salud en Tláhuac. Hubo una fuga de gas en el Hospital de la Mujer.

La funcionaria destacó que la Alerta Sísmica sonó 62 segundos antes de que llegaran las ondas sísmicas a la Ciudad de México, lo que permitió que muchos edificios y casas fueran desalojadas. No obstante, reconoció que 97.5% de los altavoces sonaron y que el 2.5% restante falló debido a que no estaban en funcionamiento.

Según la funcionaria Sheinbaum, hay coordinación con diversas dependencias y el Colegio de Ingenieros para revisar todos los edificios y casas reconstruidos y en reconstrucción por el sismo de 2017. NOS VEMOS.

