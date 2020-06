Madrugan los ‘independientes’

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque todavía no arranca el año electoral, que iniciará en la primera semana del mes de septiembre de este año, los interesados en perfilar candidaturas con carácter de independientes ya se están acercando al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) para solicitar información y orientación.

Y hacen bien porque ésta modalidad de candidaturas implican mayor trabajo en tanto no cuentan con organización que los respalde para lograr su finalidad.

No es cosa sencilla conseguir el respaldo de un considerable número de ciudadanos y tener que ajustarse a una fiscalización rigurosa en cuanto el manejo de recursos que, dicho sea de paso, salen principalmente de benefactores o de la cartera de el o la interesada.

Pero aún tratándose de un procedimiento tortuoso sobran los prospectos que tratar de “servir” a sus semejantes.

A propósito del tema, la consejera del IETAM, MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, en entrevista dio a conocer que se preparan en el Instituto para emitir los lineamientos y la convocatoria respectiva.

Habló de que se pondrá todo por escrito para facilitar el registro de los aspirantes a candidaturas independientes para que cumplan con los requisitos establecidos.

La referencia que dio el subdirector de candidaturas independientes del Instituto, LUIS MOCTEZUMA GONZÁLEZ, es que desde que se inició con éste tipo de candidaturas se registran 92 aspirantes a diversos puestos de elección popular, incluido la gubernatura cuya participación estrenó FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, el cual, en plena campaña, se sumó al entonces abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) y actual jefe del ejecutivo estatal, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Dentro de lo que se documenta es que en la entidad un par de alcaldes han llegado al cargo con el sello de independientes: en Jaumave lo hizo JOSÉ LUIS GALLARDO FLORES, alias “El Gallo” y en Llera HÉCTOR MANUEL DE LA TORRE VALENZUELA, para sus amigos “El Sapo”.

Por cierto, HÉTOR ya lleva un par de periodos al frente del municipio señalado en tanto que logró la reelección.

Habrá que señalar que DE LA TORRE VALENZUELA antes de optar por la libre estuvo ligado al PRI y luego al PAN.

Sin salirnos de los asuntos que tienen que ver con el ámbito de lo electoral, tenemos que desde el Instituto Nacional Electoral (INE) emitieron un comunicado en el que niegan que alguno de sus integrantes sea parte de un grupo de interés (Rescatemos a México, proyecto BOA) cuyo propósito central sería el de echar abajo al presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, mediante la revocación del mandato.

En un texto de cuatro puntos en donde se desmarcan de la finalidad señalada, igual establecen que son una autoridad autónoma por mandato constitucional y que son garantes de la neutralidad.

Así debe ser pero hay que señalar que los desencuentros de la cúpula del INE con el mandatario federal vienen de tiempo atrás lo que no necesariamente tendría porque reflejarse en partidismo y, por tanto, en parcialidad y sesgos políticos.

Por cierto, la fecha para la selección de cuatro consejeros electorales del INE quedó suspendida desde principios de la segunda quincena de marzo y hasta nuevo aviso, una vez que pase la contingencia de salud provocada por la pandemia del coronavirus.

Los que ya dijeron adiós a la nómina del organismo fueron ENRIQUE ANDRADE, MARCO ANTONIO BAÑOS, BENITO NACIF y PAMELA SAN MARTÍN, los cuales concluyeron su periodo en el Instituto el día 3 de abril.

Para relevarlos, el Comité Técnico selección a 60 finalistas de los que saldrán las propuestas que deberá votar el pleno de la Cámara de Diputados.

Un pendiente más que se tiene son los comicios en Coahuila en donde se iba a renovar el Congreso en tanto se elegirían a 16 diputados de mayoría relativa y 9 de representación proporcional mientras que en Hidalgo estaba programado comicios en los 84 ayuntamientos de la entidad.

El llamado a las urnas se programó para el 7 de junio pero por el COVID-19, dichos procesos se quedaron para mejor ocasión, según esto a finales de julio o en agosto.

AL CIERRE

De irregular fue calificado por el regidor, GERARDO VALDEZ TOVAR, el recorte que informó el tesorero del Ayuntamiento de Victoria, ALFREDO PEÑA, que aplicarían a las compensaciones de los empleados.

Claro que VALDEZ no aludió a la declaración realizada por PEÑA sino que se le fue al cuello al presidente, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, en tanto considera irregular lo que se pretende hacer.

El regidor asegura que hay rubros que pueden revisarse antes que afectar a los trabajadores.

Al respecto citó el oneroso gasto que hace “Xico” al pagar 160 mil pesos mensuales por traer camioneta blindada.

Le asiste cierta razón al quejoso pero debería ir más allá de su señalamiento si se trata de austeridad. Ya es tiempo de que ven la posibilidad de meter tijera a la enorme cantidad de regidores que componen el Ayuntamiento. Sería sensato promover propuestas para que se legisle en ese sentido.

Imagine usted: son 21 regidores; 2 síndicos y el alcalde. Y ese conjunto se lleva su buena compensación.

¿Para qué tanto “representante popular”? La verdad es que hay quienes llegar al cargo sin conocer el municipio pero traen el diente afilado para de clavarlo en el presupuesto a la par que fijan la vista en el futuro haciendo grilla con cargo y costo al erario público.

¿Conoce a los regidores y síndicos? ¿Sabe cuáles son sus funciones y si las desempeñan?

Es factible que, en fechas recientes, haya sabido de su existencia ya que andan repartiendo despensas a fin de ganar “clientela” porque quieren brincar a la presidencia municipal.