Malos amigos

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta municipal de Reynosa, Maky Ortiz, recetó entre martes y miércoles 17 de junio cuatro tuit que cimbraron la estructura del poder porque parecía que le pegaba a la monita de los cerillos, el equipo del gobernador se quedó como los mariachis, callados, nadie respondía, nadie supo que hacer y así habrían seguido de no ser por la Subsecretaria General de Gobierno, Gloria Garza, quien quiso desquitar el sueldo y puso en su lugar a la alcaldesa.

Fueron tres golpes certeros de Maky a su enemigo íntimo, desde su cuenta de twitter los acusó de una persecución en la cual presuntamente se han cometido abusos e ilegalidades.

“La fiscalía anticorrupción me informa que 6 regidores pusieron una demanda penal, que parece tiene que ver con sus compensaciones. Las baje porque no han asistido a casi ninguna convocatoria de las que he hecho para apoyar en esta pandemia. Les sigo informando”, comenzó.

“Por cierto también han llegado citatorios del Gob. Estatal para la Secretaria de Tesoreria Administración, Técnica, Seguridad y al Secretario del ayuntamiento le pidieron libro y sellos de su notaria que estaba cerrada por cierto. En fin una continua persecución! Uff”, recalcó para rematar finalmente contra un par de Diputados a los cuales parece los ratones les ha tragado la lengua.

“Ya llegaron los exhortos de la Dip. Juana Sanchez y Javier Garza de Coss! Ojalá también manden ayuda y más recursos para la ciudad! Uff”.

Y no fue todo, hoy Maky se carcajeaba desde muy temprano exhibiendo resultados de una encuesta en la cual, otra vez, la colocan en segundo lugar de los alcaldes con mayor aprobación, vaya, parece que se burla de sus contrincantes en el PAN con todo y que sabe eso le puede costar la candidatura de ella o su hijo a cualquier puesto de elección o quizá, como lo hemos repetido, crea que ya tiene ese espacio seguro en Morena o vaya a emigrar con el partido de Margarita Zavala y piense que desde ahí puede, otra vez, tener el poder político de Reynosa.

Y si, aprovechando el vergonzoso silencio de sus adversarios y que los colaboradores del poder resultaron ser muy cobardes o muy malos amigos de quien los tiene en el cargo, la actitud de la presidenta municipal de Reynosa era altanera hasta que le marcaron un alto de manera contundente y nuevamente la dejaron calladita.

Por la misma vía, desde su cuenta de twitter, la Subsecretaria Gloria Garza hizo lo que ninguno de los mencionados en los tuit de la alcaldesa se atrevió a hacer, responder y exhibir pruebas de que Maky, presuntamente, miente.

“@MakiOrtizD La legalidad de los actos del @gobtam no atienden a ninguna persecución, sino a la certeza del trabajo apegado a la legalidad. Ejemplo que debiera replicarse para que a la hora de rendir cuentas, no se busquen culpables sino que se asuma la responsabilidad”, le reprochó y explicó la funcionaria.

“No hay citatorios persecutorios, hay trabajo que hacer y de manera coordinada. Por otro lado, la ley establece que la custodia de libros y sellos compete al estado, para evitar malos manejos cuando los notarios están de licencia”, le exhibió para dejar en claro que quería aprovechar su poder político para que su amigo, el secretario del Ayuntamiento, siguiera ejerciendo una labor que en este momento no puede desempeñar y le recetó contundente.

“Por lo que menos delirio persecutorio y mas trabajo en beneficio de las y los tamaulipecos. No hay tiempo que perder”.

En qué va a acabar este pleito, pues es seguro que en la arena electoral del próximo año, ahí se van a medir fuerzas y cada uno de ellos definirá quién es quién, lo que si es que es un hecho que de ambos lados se cometen errores, a los actos de gobierno les falta contundencia y los Diputados no tienen valentía o juegan en el mismo equipo de la presidenta municipal a la que se le olvida que todo tiene límites en la política y uno de ellos es la verdad a la cuál, desde lejos, parece que está faltando.

Y definitivamente si, resultaron ser muy malos amigos los que están empoderados y cobran buenos salarios allá en Reynosa y en diversas esferas del gobierno en el Estado ya que ni siquiera saben defender la camiseta que portan y la cual los ha tratado, sobra decirlo, de maravilla.

En otras cosas… Por cierto, parece ser Enrique Rivas Cuellar, alcalde de Nuevo Laredo, el único que entiende la nueva realidad y atiende a su gente por las vías que son más seguras para todos como es de forma virtual en el programa ‘Miércoles Ciudadano’.

“La pandemia del Covid-19 por la que estamos atravesando, no será pretexto para no escuchar sus demandas y darles respuesta. Llevamos una edición más de ‘Miércoles Ciudadano’ ahora con esta nueva realidad, a través de las plataformas del internet mantenemos contacto con la ciudadanía, la escuchamos, atendemos y resolvemos los problemas que nos presentan.

“Tengan la garantía que el gobierno y el presidente municipal los va a estar atendiendo y resolviendo, ese es el fondo, que la pandemia no sea un pretexto para no atender a la gente”. destacó el alcalde.

Rivas Cuéllar se enlazó por medio de videollamada con habitantes de las colonias El Campanario, Hidalgo, Guerrero, Nueva Victoria y Los Olivos II quienes en su mayoría le hicieron peticiones de salud y limpieza de arroyos.

“En esta ocasión en su mayoría fue petición de ‘Médico a Tu Puerta’ así como limpieza de arroyo en el Campanario”, agregó el edil.

Uno de los vecinos enlazados con el presidente fue Ramiro Moreno Cervantes, de la colonia Guerrero, quien solicitó apoyo para la compra de un medicamento necesario para su día a día.

“Reitero las gracias al señor presidente que atiende a la ciudadanía y más ahora que estamos pasando por esta pandemia en la que nos quedamos sin trabajo, yo le hice la petición de un medicamento, es una ansiolítico; la enfermedad la tengo controlada pero debo tener un tratamiento al menos dos o tres meses. Estamos muy agradecidos porque las veces que he recurrido al presidente nos atiende”, dijo.

