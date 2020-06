México partido en dos

Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para los analistas políticos es preocupante el escenario que se prevé para el proceso electoral que inicia en 90 días y culmina en el 2021, porque la sociedad mexicana está dividida y el país partido en dos.

Y eso se vio venir desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quien no estaba con la 4T estaba en contra de ella, y ahí empezaron a armarse los grupos defensores del gobierno, y los que quieren un cambio de rumbo.

Nunca el país ha estado tan dividido como ahora, y eso puede dar al traste con el proceso electoral si no se guardan las más elementales normas de civilidad política.

Lo ideal es dejar que el pueblo decida cualquier elección y si se equivoca tiene derecho a hacerlo, pues es preferible que el pueblo se equivoque al elegir y no personas o camarillas desde el poder para mantenerlo.

Por lo pronto en lo que respecta a los partidos políticos ya se anuncian quienes estarán defendiendo al gobierno, y quienes buscaran evitar cambios que a su parecer perjudican, y así MORENA, el PT y el Partido Verde se ponen la camiseta del oficialismo, mientras el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y seguramente el PRI buscaran revertir decisiones que consideran lesivas para la Nación.

Sin embargo en un ambiente polarizado como el que existe en México pueden salirse de control los procesos electorales, y eso de ninguna manera conviene ni al gobierno ni a la oposición, porque la opinión desde el exterior sería desastrosa.

Seguramente el que menos quiere que esto pase es el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, sobre todo ahora que “ha jugado el balón” con éxito porque es “el ajonjolí de todos los moles” atendiendo problemas diversos del gobierno de la república, y que dentro y fuera lo consideran un cuadro viable para suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy solo queda confiar en que las crisis de salud, economía, seguridad, etc. y sus estragos en el pueblo de México, den lucidez a quienes tienen la responsabilidad de mantener unido al país para evitar más confrontaciones.

