Muere el legendario Comandante Cero; Edén Pastora tomó por asalto Palacio Nacional

Por Agencias

Managua.- El ex guerrillero nicaragüense Edén Pastora, una de las figuras más controvertidas e icónicas del Frente Sandinista, partido gobernante de Nicaragua, falleció a los 83 años en un hospital de Managua, se informó el martes (16.06.2020).

Su hijo, Álvaro Pastora, confirmó que su padre murió a la una de la madrugada en el Hospital Militar, donde estaba internado desde el 2 de junio, de «un paro respiratorio”. Más tarde, en sus habituales declaraciones de mediodía a través de los medios oficiales, la vicepresidenta Rosario Murillo oficializó la muerte de Pastora, al señalar que el ex guerrillero «inició hoy su tránsito hacia otro plano de vida”.

En las últimas semanas, más de una veintena de funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, diputados y conocidas figuras del sandinismo fallecieron tras enfermar repentinamente. El gobierno, que se ha negado a decretar medidas de distanciamiento ante la pandemia del COVID-19, no reveló la causa de esas muertes.

Edén Atanacio Pastora Gómez nació el 22 de enero de 1937 en Ciudad Darío, en la norteña provincia de Matagalpa. Fue uno de los más conocidos guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), movimiento que tomó el poder en 1979 tras derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle y lo perdió en las urnas en 1990.

Pastora, un personaje locuaz, folclórico y con una evidente debilidad por las cámaras, fue tal vez el guerrillero más fotografiado del planeta aquel 22 de agosto de 1978 cuando unos 25 sandinistas armados bajo su mando asaltaron el Palacio Nacional, sede del Congreso, en una espectacular acción que logró la liberación de 60 presos sandinistas y ayudó a la caída de Somoza.

SEPARACIÓN Y RETORNO AL FSLN

Bromista y controvertido, tuvo más de 20 hijos y después del triunfo de la revolución sandinista rompió con el FSLN y volvió a tomar las armas, esta vez para luchar contra sus propios compañeros con la guerrilla Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), que él mismo fundó.

A inicios de 2001 y sin dinero para pagar sus facturas de agua y de luz, «Cero” volvió a ser noticia cuando vendió un cachorro de león y empeñó un reloj que le había regalado el ex general panameño Omar Torrijos. También publicó un anuncio diciendo que sólo le quedaba «vender su alma”. Pero en 2007, tras el retorno de Ortega al poder, Pastora volvió al redil sandinista y su situación cambió. Ortega, en una muestra de confianza absoluta, lo nombró su delegado en la zona del río San Juan, fronteriza con Costa Rica.

Tras las protestas sociales de 2018 que pusieron en jaque al gobierno sandinista, defendió la violenta represión contra aquellos a quienes consideraba mercenarios y manipulados y fue acusado de dirigir grupos paramilitares sandinistas. Al comentar el apoyo que una buena parte de la iglesia Católica dio a las protestas sociales, amenazó a los sacerdotes que cuestionaban al gobierno: «Que recuerden los obispos que las balas también atraviesan sotanas”. (Ap/Afp/Efe).

N. de la R.- Foto de Sebastián Rodríguez Ibarra, tomada en el aeropuerto de Ciudad Victoria antes de una entrevista de Antonio Arratia Tirado y Francisco Cuéllar Cardona con el Comandante Cero, en la época en que andaba en campaña para la Presidencia de Nicaragua.