No coman ansias

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hacen mal y se equivocan los fanáticos de la Cuarta T en descalificar las manifestaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador nomás porque se desarrollaron sobre vehículos de lujo o de buen precio y la queja principal era la crisis económica del país y la condena a la quiebra de miles de empresas que no podrán recuperarse después de sesenta días sin recibir un peso, vaya pues, por incongruente que parezca la demanda el colapso económico es una realidad.

Vaya, en este México entre el 70 y 80 por ciento de los mexicanos tienen algo de comida porque trabajan en microempresas que son precisamente las que hoy están en riesgo por la cerrazón de atenderlas con el solo argumento de que el dinero del país es para los más pobres y no para los ricos que siempre lo han saqueado.

Claro que el presidente tiene razón, el dinero debe ser para los más pobres, pero no alcanzaría nunca el presupuesto para atender a los más necesitados si la gran mayoría se queda sin empleo, vaya, si de por si entre el 70 y 80 por ciento de la población ya tiene una o varias carencias dejarlos sin trabajo sería condenarlos a morir de hambre.

Vamos pues, buscar formas de financiar, que no regalar, a la microempresa se hace urgente, es necesario que la planta productiva se conserve lo más sana posible con dos objetivos, el primero que sigan pagando impuestos y sosteniendo al país, la segunda y más importante es que no se vayan a la quiebra y dejen sin empleo a ocho de cada diez mexicanos que no trabajan para los gobiernos o instituciones privadas.

Para que se de una idea de la magnitud del problema tal vez sería necesario remitirnos a las cifras del IMSS que detallan más de un millón de personas perdieron sus fuentes de trabajo en los meses de abril y mayo.

Para resumir, los problemas del país en materia económica y el riesgo de que quiebren miles de empresas a lo largo y ancho del mismo es latente, incluso ya se está dando, por eso se hace necesario verlos de otra forma a la que los han visto siempre, es real que muchos empresarios formaron y forman parte de la mafia del poder, de los que saquean los presupuestos, de los que roban hasta las despensas a los más pobres con tal de saciar sus ambiciones económicas y ellos no merecen ni un peso sino la cárcel pero no todos son así, es más, la gran mayoría solo vieron crecer fortunas de personajes que no han derramado ni una gota de sudor para ello, que su única virtud fue aliarse con algún político de moda para juntos robarnos lo más posible, pero a ellos todos los conocemos y bastaría con dejarlos fuera de los programas.

La manifestación, por tanto, tienen fondo y el problema es real y se puede complicar si se trata de observar como se hizo en el pasado, tildándolos de enemigos y ya.

Ayer el presidente Andrés Manuel salió a declarar al respecto de la marcha que en su mayoría pedía que renunciara, “no coman ansias”, les dijo para advertirles que se va a someter a una consulta después de las elecciones del próximo año para saber si la gente quiere que renuncie o acabe su periodo.

La respuesta por supuesto que no es la adecuada porque lo que se busca es atención a la emergencia económica de muchas empresas pero por lo menos la hubo, el presidente a decidido ser un demócrata y se arriesgará a pagar los costos de su actuar, es decir, se ha casado con su proyecto y confía tanto en el mismo que ha decidido que lo evalúen en dos elecciones consecutivas, la primera para entregarle un nuevo cheque en blanco o fiscalizarlo con un congreso opositor y la segunda para preguntar si quieren que se vaya o termine su periodo.

Con todo y el “no coman ansias” la verdad es que pedir la renuncia de un presidente es algo fuera de lugar venga de donde venga la petición, México es una democracia y como tal debe comportarse, Andrés Manuel ya fue electo por un periodo y su trabajo será suficiente para que el pueblo decida refrendarles su apoyo al partido que lo respalda en seis años o mandarlos al diablo.

Algo más, en eso de comer ansias los que piden la renuncia del presidente se olvidan de que vivimos una contingencia y lo mejor es que a todos nos agarre unidos, trabajar para salir lo más pronto posible de la misma y no para dividirnos que los únicos perdedores seamos los de más abajo, si, hoy es unidad, salir adelante y ya el próximo año que se la partan si quieren.

En otras cosas.. Debido a la disminución de aproximadamente 30 mil cruces comerciales en Nuevo Laredo durante abril comparado con el mismo mes de 2019, el presidente municipal Enrique Rivas informó se contempla una repercusión negativa en las participaciones para el presupuesto del próximo año.

Rivas Cuéllar mencionó que esta disminución en cruces es parte de las secuelas económicas que ha generado la pandemia del Covid-19, así como el paro de producción en la industria maquiladora, especialmente de fábricas automotrices que exportan sus productos a Estados Unidos u otros países

“Lamentablemente es un dato que nos comparte el Puente 3, que durante el mes de abril de este año hubo una disminución en los cruces de casi 30 mil; habrá que esperar ahora en mayo cuál es la estadística. Y esto es producto también, de que no hay activación en las plantas automotrices, no hay activación en intercambio comercial”, dijo Rivas.

De acuerdo con la información compartida por autoridades del Puente Internacional del Comercio Mundial, en abril de 2019 se registraron 137 mil 416 cruces contra los 108 mil 297 camiones contabilizados en el mismo mes de este año.

Una vez que se reactive la totalidad de las maquiladoras, se espera se normalice el cruce comercial por esta frontera.

FERNANDO CAMPOS

“Hoy es un día muy especial para mí y para mis hijos, ya que hoy cumpleaños la Reyna de la casa, mi compañera de viaje en esto que se llama vida, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, soy afortunado que el destino haya sido muy generoso conmigo por tenerte a mi lado durante todos estos años, sin duda gracias a ti soy una mejor persona, te quiero con todo mi corazón y que vengan muchos años más, a mi esposa Karla muchas felicidades , a festejar…”, el texto se desprende del muro de Facebook del director del ITACE en el Estado, de Fernando Campos, joven, como es, no ha comprendido que representa a una institución educativa en todo Tamaulipas y como tal debe tener esmero en su ortografía, no exhibir limitaciones al escribir reyna en lugar de reina, más aún, al hacer acompañar un texto de tal importancia con una foto donde el héroe es él y solo él ya que su esposa aparece en segundo plano, en la parte de atrás de su rostro y no como compañera que presume es, de todo su intención es buena pero en estos tiempos eso ya no basta, Fernando es un buen muchacho, ojalá le baje poco a su soberbia, aterrice y comprender que si busca una candidatura basta con que se ponga a jalar como lo sabe hacer porque mucha falta hace en el ITACE antes de que sus propios alumnos le restrieguen en su rostro su frase favorita, que no manche la garra…

