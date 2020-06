Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El que de plano no le augura posibilidades de triunfo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el proceso electoral que se avecina, es el ex alcalde tricolor de Reynosa, HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, mejor conocido como “El Betico”.

A juicio del también ex dirigente priista del Movimiento Territorial (MT), ve fuertes a los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) pero no al organismo en que milita.

Si bien acepta que el tricolor “no esta muerto”, políticamente hablando, considera que la dirigencia actual no esta haciendo las cosas en forma adecuada por lo que se encaminan hacia la derrota.

En entrevista sostuvo que el guía estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, solo se maneja en la cúpula, de ahí que ni a él ni a otros priistas se les llame a participar.

Según “El Betico”, se ha dado a la tarea de hacer entre 40 o 50 llamadas telefónicas a reconocidos militantes priistas en el estado y hay coincidencia en el sentido de que la dirigencia de su organismo no los considera para que asistan a los eventos y menos los convoca a fin de que tomen parte en las decisiones.

Considera que la dirigencia del PRI no ha manifestado su interés de activarse y de ahí su consideración de que les espera fracasos en los próximos comicios.

Lo expresado por VALDEZ RICHAUD debe traer su “jiribilla” pero no esta demás que los “próceres” priistas revisen los señalamientos del reynosense que, dicho sea de paso, coincide con voces diversas en cuanto a que, en el 2021, la disputa principal será entre los abanderados del PAN y de MORENA.

En su réplica, si la hubiera, MELHEM SALINAS bien podría decirle al “Betico”: “no me ayudes compadre”. La verdad es que con esos amigos no se necesitan enemigos pero también vale salirse de la “burbuja”.

En otra vertiente pero sin dejar lo relacionado con las elecciones, les compartimos que el Instituto Nacional Electoral (INE) modifico el reglamento para que los aspirantes a consejeros en los Organismos Locales Electorales (OPLES) puedan hacer su registro y entregar expedientes en forma digital.

Sucede que, a más tardar el 30 de septiembre del presente año, se deberán renovar 47 consejeros de 18 estados de la República y se estima que participen, en calidad de aspirantes, unas dos mil 500 personas, acorde a un boletín emitido por el INE.

Cabe señalar que en el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), será hasta septiembre del 2021 cuando se releve a MARIA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, NOHEMÍ ARGUELLO SOSA y OSCAR BECERRA TREJO.

Serían los últimos tres que quedaron de la primera generación luego de la reforma del 2014, en la que se establece que los cambios en los OPLES son conducidos por el INE.

Las y el consejero señalado dejarán su cargo posterior al proceso electoral 2020-2021.

Dejamos estos temas para comentarles que, de nueva cuenta, empleados eventuales de Salud se manifestaron en Victoria en demanda de bases laborales.

Los trabajadores aseguran que en sus centros de labores los mandan a áreas del COVID-19 pese a que carecen de seguridad social.

Entre lo que exteriorizaron es que si no se les da una solución optaran por armar un frente común y realizarán un paro laboral.

Recordemos que recién acaba de informarse sobre el paro que realizaron trabajadores de Salud del Hospital General, “Rodolfo Torre Cantú”, del municipio de Altamira.

Es buen momento para que la titular de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, aclaré por qué no se ha logrado lo de la basificación de los empleados de la dependencia y si algo se hará al respecto.

AL CIERRE

En el presente mes -se habla del día 21-, se abrirán las iglesias a los feligreses, según se desprende de un comunicado en el que se da cuenta de la reunión de Obispos tamaulipecos con el gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a través de videoconferencia.

Al parecer, en principio se permitirá un 30 por ciento de asistentes, acorde a la capacidad del recinto y tomando las medidas sanitarias que se determinen.

En momentos como el que se vive, es de suma importancia que se cuente con la guía espiritual y la orientación de sacerdotes y ministros, acorde a la religión que se profese.

Al respecto, el Obispo de la Diócesis de Victoria, ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, señaló que esperan el documento oficial para seguir los lineamientos que se marquen.

+.-El que sigue sumando distinciones debido a la labor desempeñada en su municipio, es el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

Recientemente, la empresa encuestadora Caudae Estrategias lo ubico en el lugar número uno, a nivel nacional, en cuanto a la aprobación de los ciudadanos ante el manejo que le ha dado a la pandemia.

Le siguen en adecuado manejo de la situación que se enfrenta por el coronavirus los presidentes de Saltillo, Coahuila, MANOLO JIMÉNEZ SALINAS y el de Huixquilucan, Estado de México, ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR.

Sucede que el neolaredense no solo esta pendiente de que se cumplan con las medidas sanitarias dictadas por Salud sino que ha implementado estrategias de apoyo para las personas que han visto afectada su economía debido al COVID-19.

De eso dan cuenta el programa de empleo temporal y el respaldo a los tianguistas.

+.- La próxima semana, dentro de la nueva normalidad, se intensificarán los vuelos en los cinco aeropuertos internacionales con que cuenta la entidad.

Por supuesto que son bunas noticias para los que manejan negocios o simplemente quienes cuentan con el recurso y tienen necesidad de viajar de manera pronta.

Cabe señalar que aeropuertos como el de Nuevo Laredo y Tampico retomaron su actividad a partir del uno de junio.

El titular de Turismo en la entidad, FERNADO OLIVERA ROCHA, consideró una señal positiva lo que se esta ocurriendo.