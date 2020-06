Observan que Covid-19 no ha disparado casos de violencia familiar en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De acuerdo con el director del Observatorio Ciudadano en Tamaulipas, Juan Antonio Centeno Quevedo, diez de los doce delitos de alto impacto que afectan a la capital del Estado han tenido una reducción importante este año en comparación con el 2019, y el único delito que experimenta un ligero comportamiento a la alza es el de violación.

Centeno Quevedo dijo que aunque se esperaba un repunte considerable de delitos como consecuencia de las medidas de restricción impuestas por la pandemia del coronavirus, lo cierto es que en lo general la incidencia se ha mantenido estable.

“Lo que hemos visto y lo diré de manera general, es que desde el 2009 hemos detectado un comportamiento a la baja de los 12 delitos a os que nosotros damos seguimiento en el Observatorio. Hubo momentos en el 2018 y 2019 en que en 8 delitos teníamos tazas por encima de las referencias nacionales. Hoy por hoy tenemos 4 delitos en esta situación y de los 12 delitos que damos seguimiento en 10 tenemos comportamiento a la baja”.

Al referirse en forma particular sobre la violencia familiar, el representante del Observatorio Ciudadano admitió que debido al encierro obligatorio por Covid-19 se esperaba un aumento en casos de agresiones en una familia, sin embargo la realidad indica que este delito no se ha disparado en forma exponencial

“De hecho nuestra hipótesis era la misma que me acabas de decir, creíamos que se iban a disparar de manera exponencial; claro, tampoco han bajado pero se ha mantenido, o sea, lejos de que pudiéramos haber pensado de que se iba a disparar la violencia familiar se ha mantenido en los niveles que hemos manejado en los últimos seis meses o menos”.

No obstante lo anterior, admitió que en Tamaulipas la tasa de violencia doméstica por cada cien mil habitantes está por encima de la media nacional, y es un tema que desde la Mesa de Seguridad y Justicia se ha dado seguimiento en los últimos ocho meses en los cuales se detectó que este delito es un foco rojo.