Pandemia convierte en tianguistas a decenas de victorenses que perdieron su empleo

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El distanciamiento social y la suspensión de las actividades no esenciales provocó más desempleo en Victoria, porque muchas empresas, negocios o comercios cerraron definitivamente porque no pudieron seguir pagando sueldo a sus empleados, muchos de los que ahora se dedican a la venta informal en los tianguis de la localidad, dijo Gilberto Angulo Padilla.

“Ese es otro problema, porque muchos que se quedaron sin trabajo ahora vienen a ponerse en el tianguis; vienen a ganarse un peso y les damos recomendaciones que deben cumplir, porque puede ser que si no cumplen nos cierren el tianguis”.

El dirigente de los tianguistas de la Avenida la Paz en la colonia Azteca recordó que actualmente las autoridades estatales permiten que se instale el 25 por ciento de los comerciantes informales en los diferentes mercados rodantes que hay en la ciudad, como una medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus.

Los tianguistas están preocupados porque Tamaulipas continúa en semáforo rojo, es decir en alerta máxima, y puede ser que en Victoria ocurra lo que en Reynosa, que se dio marcha atrás a la reactivación económica.

De por sí las ventas están bajas, las ganancias son mínimas ya que la gente no tiene dinero para comprar, aseguró Gilberto Angulo. “Hay poca venta porque esto afectó a toda la población y ahorita hay mucha gente desempleada o que está a medio sueldo, entonces no se generan ganancias como antes de la pandemia”.

Este tianguis de la colonia Azteca es el más grande de la ciudad, y a partir de que se permitió su apertura gradual se ha observado a nuevos vendedores que buscan instalar su puesto.

Angulo dijo que no pueden correr a esos nuevos tianguistas porque tienen derecho a ganarse la vida, pero sí deben respetar las disposiciones y atender las recomendaciones propias del problema de salud con el fin de reducir la posibilidad de contagios.