Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Reza el refrán popular que “para que la cuña apriete debe ser del mismo palo”, y eso ocurre con las críticas acertadas del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, buscando que no “haga agua” la Cuarta Transformación que se propone el gobierno federal y de la cual él es parte importante.

Y ni modo que lo tilden de “conservador” o “fifí”, porque la voz progresista y crítica de Porfirio se ha escuchado en el sistema político mexicano desde hace más de medio siglo.

Hoy el legislador que “arrastro el lápiz” en tiempos del Presidente Luis Echeverría Álvarez para dar forma a la Ley de Derechos y Deberes de los Estados que propuso México y adopto la ONU, habla de las disfunciones constitucionales y confrontaciones entre el Ejecutivo de la Unión y autoridades públicas del país, en clara alusión al problema de Jalisco que enfrento al Presidente y al Gobernador.

También llama a respetar la jurisdicción y desempeño de los órganos autónomos como el INE, INAI, IFT, la COFECE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que quiere usurpar funciones y convertirse en la Defensoría del Pueblo, pero cerrando la boca para cumplir su función.

No escapan sus compañeros diputados de MORENA, que dice solo aprueban iniciativas que “ordenan de arriba”, olvidando que ellos tienen obligación de presentar iniciativas en beneficio del pueblo, ni tampoco la confusión que se causa con las declaraciones emitidas por el gobierno con motivo del coronavirus, en donde se cambian a discreción fechas y medidas y mucha gente no sabe a quién hacerle caso.

Porfirio ve lo que quizá otros no ven o no quieren ver, como que alentamos nuestras importaciones mientras las principales exportaciones de México se van a encarecer con la devaluación del dólar frente a las monedas del mundo, y el amago de reducir nuestras reservas en dólares en perjuicio de la relación cambiaria.

bladijoch@hotmail.com