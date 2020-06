Pide Alfaro perdón por represión en Jalisco y Derechos Humanos busca a desaparecidos

Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió disculpas por la represión y detención de manifestantes en los alrededores de la Fiscalía del Estado.

“Ofrecer una disculpa a nombre del Gobierno del Estado, y a título personal, como siempre lo he hecho, de frente, por los hechos acontecidos el día de ayer afuera de la Fiscalía del Estado, en donde jóvenes fueron agredidos por policías ministeriales al estar expresando de manera libre sus ideas”, mencionó.

En un video, el gobernador aseguró que el hecho le “duele” y le “apena”, garantizó que todos los jóvenes serán liberados y aseguró que no existe ninguna denuncia formal por la desaparición de algunos de los manifestantes.

“Cada nombre que aparezca en las redes sociales va a ser objeto de una revisión, para dar garantías absolutas de que no haya un solo joven que esté desaparecido en nuestro estado por lo acontecido ayer”, recalcó.

También anunció que retirará los cargos contra los muchachos que fueron detenidos tras la manifestación violenta del pasado jueves. “Lo hago porque es un momento en que la serenidad tiene que imperar, en el que tenemos que entender todos en qué estamos parados”, dijo.

Enrique Alfaro insistió en que Jalisco “está siendo objeto de una embestida brutal para desestabilizar” al gobierno.

Según Alfaro, existe la posibilidad de que el mando de la policía ministerial y elementos de la Fiscalía que estuvieron en los hechos de ayer, siguieron “instrucciones surgidas de otra fuente”, puesto que él ordenó no usar la violencia.

Incluso dijo que se investigará si la instrucción provino de “grupos de la delincuencia”, y advirtió que en las manifestaciones que se anunciaron para este fin de semana podrían infiltrarse el crimen organizado, aprovechándose de la frustración de la ciudadanía.

Por su parte, el fiscal de Jalisco, Gerardo Solís Gómez, informó que dos elementos de la dependencia fueron aprehendidos por la detención ilegal de al menos 27 manifestantes. Entre los capturados estaría el comandante del operativo.

Los detenidos acudieron el viernes a las instalaciones de la Fiscalía del Estado, ubicadas en la Calle 14, para exigir la liberación de los jóvenes que fueron arrestados en el centro de la ciudad el jueves pasado, tras la manifestación que se convocó para pedir justicia por Giovanni López quien murió tras ser arrestado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, pero que terminó con actos de violencia.

Gerardo Solís deslindó al gobierno del estado de cualquier responsabilidad en los arrestos ilegales y estimó que entre 10 y 15 elementos de la Fiscalía actuaron por motu proprio, debido a que la instrucción fue permanecer dentro de las instalaciones, no caer en ningún tipo de provocación y mantener la calma.

“Un grupo de policías abandonaron el perímetro de seguridad programado, en vehículos oficiales se trasladaron a las inmediaciones de la calle 14 para llevar a cabo una serie de detenciones, aclaro, sin el mando y conducción del ministerio público”, señaló el fiscal.

Explicó que, tras las detenciones arbitrarias, los policías ingresaron a los jóvenes en algunas de las celdas no habituales para cualquier tipo de detenido, sin registrarlos.

Aseveró que, cuando el Ministerio Público se enteró en redes sociales que desaparecieron varios jóvenes que participaron en la protesta afuera de la Fiscalía, investigó y concluyó que los manifestantes estaban detenidos en la calle 14, que no había registro de su detención, ni un parte de lesiones, “violentando todas las normas procedimentales y derechos humanos”.

Es por ello que hoy se detuvo a dos elementos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, y su “situación legal va a ser definida en las próximas horas”, mencionó el fiscal.

Gerardo Solís ordenó que la Visitaduría General y la Contraloría General de la Fiscalía Estatal investiguen todos los procesos de la policía ministerial y la de investigación para detectar qué otros elementos actuaron sin la orden de un superior. En la investigación también participará la Fiscalía Anticorrupción.

Gerardo Solís invitó a los familiares de los jóvenes que acudieron a manifestarse afuera de la calle 14, y que ya no regresaron a su hogar, a presentar una denuncia formal por desaparición.

Dijo que hasta el momento no se ha presentado ninguna querella por desaparición. Además, el fiscal aseguró que están acudiendo a los domicilios de los manifestantes que se reportan en redes sociales como desaparecidos para corroborar el dato.

Gerardo Solís mencionó que se abrieron dos carpetas de investigación sobre las detenciones ilegales de manifestantes y ofreció en cuatro ocasiones una disculpa por dicha anomalía.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, consideró que las detenciones de los jóvenes “fuera de protocolo y causa legal pueden calificarse como desapariciones forzadas al no tener información de su paradero”

Refirió que hombres vestidos de civil “presumiblemente servidores públicos, tenían radios. Se los llevaron (a los jóvenes) a lugares lejanos y los dejaron a su suerte. Algunos fueron por sus pertenencias a Fiscalía y ese es un hecho evidente de que fue personal de esa institución”.

A la vez se quejó de que no han tenido la libertad para realizar su trabajo, ya que les han negado información de los jóvenes y menores de edad arrestados, y que no les avisaron cuando trasladaron a algunos de los arrestados el jueves a Puente Grande.

El ombudsman dijo que serían entre 20 y 60 los detenidos, pero que ya fueron liberados tras la orden del gobernador Enrique Alfaro. Pide a los afectados que acudan a la CEDHJ a dar su testimonio para investigar, puesto que aún hay gente desaparecida.(Gloria Reza M./ proceso.com.mx).