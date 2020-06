Pide Salinas Pliego a gobierno de AMLO dejar de estorbar y dejar a la gente salir a la calle

Por Redacción

Ciudad de México.- Ricardo Salinas de Pliego, dueño de Grupo Salinas, publicó este lunes cuatro mensajes sobre “el maldito virus”, en los cuales plantea que el gobierno deje de implementar reglas y respeten el derecho de las personas que quieran salir a seguir su vida con normalidad.

El primer punto compartido por la segunda persona más rica del país indica que “el maldito virus jamás va desaparecer” y nadie sabe cuándo habrá una vacuna o cura.

En segundo lugar señala que enfrentamos una incertidumbre nunca antes vista y el miedo está presente en gran parte de los hogares, por lo que entiende el miedo a lo desconocido, y contraer una enfermedad para la cual aún no hay vacuna ni tratamiento.

Como tercer punto expresa que tenemos que aprender a coexistir con el virus. “Es un riesgo más que nos presenta la vida. Estoy convencido de que lo responsable es sumar y construir una solución adecuada para nuestro país”.

Y como cuarto punto señala que son millones de personas las que quieren seguir con sus actividades, eligiendo con libertad lo que les conviene y aceptando el riesgo natural de vivir en un entorno incierto.

Posteriormente el empresario da un mensaje a los miembros del Consejo de Salubridad del país (máxima autoridad sanitaria) en la que les dice que “¡no se confundan!” y no hagan más reglas, dado que lo que se necesita es más libertad para elegir lo que mejor conviene.

¡Déjenos decidir! No impongan su visión autoritaria. ¡Ya no nos ayuden más! Los cierres y el aislamiento le han causado enorme daño a nuestra precaria economía. ¡Sólo permitan que el pueblo trabaje y se gane la vida! Vienen tiempos difíciles y necesitamos pensar con claridad y actuar rápido”, señaló Salinas Pliego.

Agregó que “¡mucho ayuda el que no estorba!” argumentando que muchos países han enfrentado el virus sin cerrar la economía. “Eso también lo podemos hacer nosotros”.

Destacó que sugerir lineamientos para enfrentar la enfermedad está bien, pero usar la amenaza y la fuerza pública para imponerlos, no. “Dejen de sembrar pánico y miedo con sus campañas masivas de publicidad. Parece que desean tener al ciudadano en estado catatónico para que no pueda pensar y actuar por cuenta propia”.

A los ciudadanos que han decidido quedarse en cuarentena, les dijo: “Respetamos tu decisión y tu derecho a quedarte en casa, pero pedimos que tú respetes nuestro derecho a salir y vivir como queremos. Nosotros pensamos que el mundo cambió y no es momento de lamentarse, sino de adaptarse a esta nueva circunstancia, te pido que respetes nuestros esfuerzos por adaptarnos y continuar activos”.

Indicó que aquellos que tienen los medios para quedarse en casa por tiempo indefinido, pertenecen a una muy pequeña minoría privilegiada. “No se vale imponerle tu visión a los demás desde un cómodo sillón. Practica la bondad hacia los más necesitados”. (Braulio Carbajal/La Jornada).