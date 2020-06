Piden incluir en los libros temas contra la discriminación sexual y el racismo

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los programas y planes de estudio para nivel básica requieren una revisión de sus contenidos para poder modificar ciertos temas que tienen que ver con la discriminación en todos los aspectos, consideró el presidente de México Igualitario, Alex Alí Méndez.

Señaló que en el rubro educativo sucede lo mismo que en el resto del mundo laboral, donde las políticas públicas se han caracterizado por no abordar el tema de la discriminación en contra de ciertos grupos de la sociedad civil, el racismo y en general, las que manifiestan una preferencia sexual distinta a la de los demás.

“Una visión desde donde se parta del reconocimiento de la diversidad y no como una estigmatización y normalización desde la heterosexualidad, me parece que hay que empezar a hablar de otra forma donde la sexualidad y diversidad de género, por supuesto con la regulación y el grado que esta requiere, dependiendo del nivel de estudios en el que se imparta, pero todavía no llegamos a ese punto”.

Consideró que la escuela es el espacio adecuado desde donde se puede enseñar a los niños conceptos como discriminación, estigmatización y sexualidad, y añadió que el mundo actual requiere de nuevas formas de educar, además de que se ha comprobado que la intolerancia, la agresión y violencia siguen presentes en muchos países del mundo.

Por último, el activista manifestó que a las entidades federativas les ha faltado trabajar e impulsar programas educativos y laborales enfocados a la prevención de la discriminación en cada una de sus localidades.