Regresan los morenos a precampaña

Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Está un poco jalada de los pelos pero en política todo puede suceder: Que el tlatoani que hoy dirige los destinos de la SET, se va a gobernar San Luis Potosí y queda como sucesor… Exacto, el paisano tamaulipeco.

Los Moctezuma todos que viven en México y allende las fronteras se dicen descendientes del emperador Xocoyotzin. Afirman ser originarios del Valle del Anáhuac o de Ciudad del Maíz, donde el jefe azteca tenía su casa de campo llena de mozas.

Esteban Moctezuma Barragán vino al mundo en la Ciudad de México en junio de 1954. Ya de muchacho conoció el Valle del Maíz, S.L.P., reducto de indígenas mexicas (pames), pero sabe al dedillo y hasta conoce la piedra que mató a su ancestro.

Sondeos de opinión y encuestas todas, dan como favorito al también ex secretario de Gobernación para ganar la gubernatura potosina por el partido Morena ¿Será verdad tanta belleza?.

Solo hay un pero: El indígena no nació en la vecina entidad y, como vecino, necesita por lo menos tres años de residente.

Las elecciones son dentro de un año, en junio del 2021, y Esteban no parece interesado en irse a vivir a la región tunera donde efectivamente nacieron sus ancestros, y todos son familia.

Cuando un periodista le pidió al jefe tlatoani nacional hiciera comentario, se concretó a decir: “Estoy en huelga, no tengo opinión. Sería como inducir el voto”.

Al que más conviene que Moctezuma se vaya es al paisano Héctor Martín Garza González, no de sangre pame sino del Nuevo Reino de León, actual jefe Administrativo y de Finanzas de la secretaría, lo que antes era Oficial Mayor, dueño de todas plazas habidas y por “vender”, perdón asignar.

Partidarios de “El Guasón” señalan que de llegar a titular no cambiaría sus inquietudes sobre la gubernatura. Al contrario, estaría más cerca del señor que no se mete en cuestiones partidistas pero genera recomendaciones. Una encuesta “a mano alzada” podría decidir los candidatos a Gobernador en los 15 estados.

Después de tres meses de inactividad este fin de semana, en plena cresta del coronavirus, Garza se dio “tiempito” para visitar la fronteriza Matamoros y exponer sobre las acciones de un regreso a clases seguro en el ciclo 2020-21, que está previsto ahí por septiembre.

En general las precampañas siguen adelante en Morena. Américo Villarreal no ha dejado de visitar municipios con motivo de repartir despensas en apoyo a los sectores más pobres.

El domingo mandó una felicitación a los reporteros y trabajadores de los medios, felicitándolos por el Día de la Libertad de Expresión (siete de junio). Es algo que no se “festeja” en Tamaulipas desde hace más de 30 años. Ya no existe. Bueno, existió para el poder político y los grandes editores.

Por su parte Rodolfo González Valderrama, el jefe de RTC de Gobernación, separó espacio para aterrizar su proyecto “Diálogos por Tamaulipas” a través de videoconferencia, utilizando también el tema de la pandemia.

Todo bien orquestado. Se hizo acompañar por ponentes como Tomás Miklos Ilkovics, Arturo Mora Olivo, René Ventura Houle, Leonardo Arellano Méndez, y él personalmente habló de “Los Retos Ambientales ante la Nueva realidad”.

El nombre del proyecto da la idea que elaboran del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 ¿no le suena querido lector?.

En general los políticos no han dejado de utilizar el tema de la pandemia como motivo de precampaña. Significa que van con los tiempos y necesidades del respetable.

La última actividad de Valderrama fue el 14 de marzo en Matamoros. Una semana antes dialogó con mujeres y estudiantes de la Universidad del Norte de Tamaulipas (Francisco Chavira Martínez) de Nuevo Laredo. Disertó sobre una faceta que no sabíamos que domina: Comunicación y Periodismo.

Estamos a un año de distancia. Cuando se acerque la fecha de los “destapes”, Don Rodolfo deberá comunicarse más con la zona sur de la entidad, donde dejó su ombligo.

Más le conviene afianzar un escaño para moverse libremente por Tamaulipas. Si en la feria del hueso le va bien, tendrá otro año para darse a conocer rumbo al 2022. En territorio la gente no sabe quién es. Si nació aquí, nunca ha vivido.

Debe entender que venir de candidato por Morena, no va ser un día de campo en la presa Vicente Guerrero admirando la vieja construcción de la escuela y lo que queda de la iglesia de Viejo Padilla. El PAN está arraigado, es gobierno y va por todo.

De los guindas, es el único que acepta públicamente que buscará pase rumbo al ansiado Palacio del 15 y 16 en ciudad Victoria.

Cambiando de tema, el Instituto Electoral de Tamaulipas tiene actividades con motivo de llegar a sus primeros 25 años de vida institucional. Son tres días de videoconferencias entre el 10 y 12 de junio.

Las que parece más valen la pena son el miércoles 10 cuando disertarán en una mesa de dialogo, el consejero electoral de Nuevo León, Alfonso Roiz Elizondo, para abordar el tema “Derecho a la Imagen de Particulares”, y la consejera por Guanajuato, Sandra Prieto de León, para comentar sobre “Medidas Cautelares”.

El jueves vienen la magistrada Presidenta de la Sala Especializada del TRIFE, Gabriela Villafuerte Coello, y el magistrado de la Sala Superior Felipe de la Mata Pizaña. Los desaprovecharán en algo como “Justicia Electoral y Nuevas Tecnologías”.

Interesante que en tiempos de coronavirus estudiantes de licenciatura y doctorado de la UAT, desde el confinamiento en sus hogares, investiguen sobre la Ecología Urbana. Consiste en salir al jardín y ver cuáles son los insectos y plantas a su alrededor. Hay quien estudia las hormigas.