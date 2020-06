Reporta SST ocho defunciones más en Tamaulipas y 104 nuevos casos de Covid-19

Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas sumó hoy 104 nuevos diagnósticos de COVID-19 y 8 defunciones, informó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa luego de advertir que los casos de la enfermedad continuarán registrándose de no respetarse el confinamiento social y la sana distancia.

Con los nuevos casos, la cifra oficial asciende a 2 mil 303 confirmados, de los cuales 152 han sido mortales, con el antecedente de padecer enfermedades crónicas no controladas.

Asimismo, la funcionaria estatal reportó el fallecimiento de un hombre de 90 años de edad de Valle Hermoso; una mujer de 37 años de Reynosa; un hombre de 76 años de Río Bravo; un hombre de 50 años de Nuevo Laredo; un hombre de 58 años de Reynosa; un hombre de 50 años de Matamoros; un hombre de 72 años de El Mante y otro hombre de 34 años de edad, de Nuevo Laredo, todos ellos con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad y diabetes no controlada.

Precisó que la emergencia sanitaria no ha terminado y urgió a las y los tamaulipecos a quedarse en casa y si es necesario salir por trabajo, alimentos o medicinas se debe mantener la sana distancia con otras personas, al menos 1.5 metros, lavarse las manos frecuentemente y proteger a los adultos mayores, ya que son el grupo más vulnerable.