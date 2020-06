Reprochan a Xico que maneje a Victoria como un rancho en la época de la revolución

Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En Movimiento Ciudadano decimos no a los privilegios, le decimos no al autoritarismo, le decimos no a la falta de transparencia, le decimos no a usted, señor alcalde”, le dijo el el regidor Daniel González Tirado a Xicoténcatl González Uresti al presentar su postura en la sesión de cabildo, sobre el recorte del 20 por ciento a las compensaciones de los trabajadores del municipio.

El regidor acusó al Alcalde Xicoténcatl González que en forma unilateral y sin discutirlo con el pleno del cabildo -que es la máxima autoridad del municipio- decidió reducir las compensaciones de los sueldos a los trabajadores del ayuntamiento de Victoria.

“No le pareció necesario consultar esta decisión con nadie señor alcalde y eso es lo que hacen los reyes, los autócratas. Los regidores de Movimiento Ciudadano no somos un florero, ni somos un adorno y no vamos a permitir que se le falte el respeto a la investidura de nuestra representación”, reprochó González Tirado a González Uresti.

El regidor de MC le señaló al alcalde que lo que ordenó al tesorero municipal es gravísimo.

“No solamente en términos legales, porque se trasgredieron normas de responsabilidades de los servidores públicos, sino además porque parece que existiera la visión de que esta representación ciudadana no existe y que el municipio puede manejarse como un rancho en la época de la revolución, en donde se decidía sobre la vida de los trabajadores”, subrayó.

Dijo que los empleados del ayuntamiento tienen una voz, tienen representación y la está escuchando.

“Usted decidió castigar la economía de más de 700 familias con el pretexto de la crisis ocasionada por el coronavirus, cuando todos los aquí presentes sabemos que esto no es más que la consecuencia del terrible desaseo y la más profunda improvisación en el manejo de las finanzas públicas de esta ciudad”. El regidor ciudadano recordó: “cuando aprobamos el presupuesto, le advertimos que no permitiríamos ni toleraríamos que manejara las finanzas del municipio a su antojo, y se comprometió a que no habría cambios, pero ahora no sólo reduce el sueldo de los trabajadores, sino que el de usted y el de los regidores no los tocó”.

“No señor alcalde, lo que usted hizo no tiene nombre, los regidores Ciudadanos no estamos de acuerdo con usted y con su administración, esta es una medida arbitraria, autoritaria y a todas luces falta de explicación. Sin embargo, los regidores de esta fracción, Gerardo Valdez, Karleny Perales y su servidor, Daniel González, decidimos solidarizarnos con los trabajadores del municipio”.

Mencionó que el martes 16 de junio devolvieron voluntariamente el 20 por ciento de su compensación, porque en el servicio público hay que tener decencia.

“Entregamos en manos del tesorero municipal estos recursos y exigimos que sean utilizados para aminorar, aunque sea en cierta medida, el gravísimo golpe a los bolsillos de quienes dan la cara por este municipio trabajando en las calles de esta ciudad”.

González Tirado también exigió que el alcalde cumpliera con su obligación de informar los motivos que llevaron a tomar esa medida, para juntos encontrar la forma de remediar la situación, sin agraviar a quienes de ninguna manera tienen que pagar los platos rotos.