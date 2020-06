Responde AMLO a acusación de Alfaro: que no se retracte, me señaló a mí y debe probarlo

Por Agencias

Villahermosa, Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los señalamientos del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de estar detrás de los hechos violentos de ayer en Guadalajara.

Dijo que no él es hipócrita ni jefe de “pandilla”, no tira la piedra y esconde la mano, por lo emplazó a no retractarse y a presentar pruebas de sus dichos.

Respondió que como jefe del Estado mexicano no se mete en cuestiones partidistas por respeto a la investidura presidencial.

López Obrador se refirió a la acusación de anoche del gobernador Alfaro Ramírez, de que las manifestaciones violentas en Jalisco, por detención policial y muerte del joven Giovanni López por supuestamente no traer cubrebocas, fueron orquestadas “desde los sótanos del poder en la Ciudad de México”.

“Le pido al presidente de la República que le diga a su gente, y a su partido, que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo”, denunció Alfaro Ramírez.

En la rueda de prensa “mañanera”, desde Villahermosa, el jefe del Ejecutivo federal rechazó la acusación y advirtió que no caerá en ese juego para especular que tiene interés en perjudicar al gobierno de Jalisco.

Reiteró que no es la primera vez que tiene diferencias políticas e ideológicas con Alfaro Ramírez, pero actúa con responsabilidad y no se inmiscuye ni participa en cuestiones partidistas.

“Para que haya pleito se necesitan dos y no queremos pelearnos. Somos respetuosos de la soberanía que tienen los gobiernos de los estados, no tenemos interés de enfrentarnos con ningún gobernador, cada quien que asuma su responsabilidad”, manifestó.

Dijo que las autoridades locales de Jalisco son las responsables de investigar los hechos violentos de ayer, no compete a la federación y que, si existen elementos, podrían intervenir la Fiscalía General de la República (FGR) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“No soy hipócrita porque no soy conservador. No tiro la piedra y escondo la mano. Si el gobernador tiene pruebas que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar”, emplazó.

Durante la rueda de prensa, un reportero dijo al presidente que el gobernador Alfaro, por la mañana, lo había excluido de los hechos violentos de Guadalajara y culpado solo a Morena.

“Que no se retracte. Ayer dijo que era yo y me pareció un exceso. No debió señalarme, cuidar sus palabras porque es autoridad, no tiene por qué señalarme, inmiscuirme. No soy jefe de grupo o pandilla, soy jefe del Estado y no voy a descender a querellas partidistas”, respondió.

Tras la “mañanera”, el presidente López Obrador, acompañado del gobernador Adán Augusto López Hernández, se trasladó al puerto de Dos Bocas para supervisar obras de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex). (Armando Guznán/Apro).