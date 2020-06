Responde AMLO a Calderón que acusó espionaje: ‘si no son tiempos de García Luna’

Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que el documento “Rescatemos a México”, en el que se describe un plan para integrar el Bloque Opositor Amplio (BOA) llegó a sus manos por simpatizantes de su movimiento que por necesidad trabajan con sus adversarios.

Según él, hay quienes se proponen deponerlo y aunque dijo que eso es algo legítimo, al organizarse de manera encubierta, él hasta se divierte dando a conocer el plan.

“La oposición se propone eso. Lo que está en el escrito es un objetivo de los opositores, pero es legítimo. Lo único es que se conducen de manera encubierta y yo hasta me divierto dando a conocer esto porque se tapan tanto que piensan que nadie lo va a saber… en México las cosas se saben antes de que sucedan, todo se sabe”, dijo.

NO AFECTA A NADIE

La justificación para dar a conocer el supuesto plan, que ayer admitió no tener autentificado y desconocer su veracidad, fue también una posición mencionada hoy, minimizando el impacto de la implicación de los mencionados.

“No afecta nada, el que no tiene injerencia en ese asunto pues qué le preocupa. Yo lo di a conocer porque me lo entregaron y mi pecho no es bodega ¿qué voy a andar guardando documentos? Porque además la política es asunto de todos, tengo que estar informando a la gente constantemente y es conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano”.

Según el mandatario lo que está mal “es la hipocresía” y añadió:

“¿Cómo van a ponerse caretas y aparentar algo que no son? No son liberales, son conservadores ¡fuera máscaras! Además, no tiene nada mal”.

¿ESPIONAJE? ¡SI NO SON TIEMPOS SE GARCÍA LUNA!

Agregó que quien no forme parte del BOA no tiene de que preocuparse, insistiendo en que lo dio a conocer porque la política es asunto de todos y rechazando el espionaje político al que aludió el ex presidente Felipe Calderón.

“No nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del cambio de política económica, eso es normal en una democracia ¿cuál espionaje? Ya no hay espionaje, ¡si no son los tiempos de García Luna!”. (Arturo Rodríguez García/Apro).