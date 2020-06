Saltimbanquis parlamentarios

Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La disolución de las bancadas del PRD y el PES en el Senado de la República no representa consecuencias mayores para resolver las votaciones en ese Poder, pero si para los partidos políticos que dejan de percibir recursos económicos y de otra índole para su funcionamiento.

Y es que al quedar disueltas los Senadores funcionaran como “independientes”, o pueden sumarse a otra fracción como es frecuente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Esto ventila la poca ascendencia de las dirigencias de los partidos con sus Senadores y Diputados, puesto que con gran facilidad “cambian de camiseta” aunque llegaran al cargo con las siglas de otro partido político.

En éste caso del Senado se requieren 5 Senadores para ser considerada bancada, y el PES dejo de serlo cuando María Antonieta Cárdenas Mariscal “chaqueteo” para integrarse a la bancada de MORENA, mientras Rogelio Israel Zamora Guzmán que pertenecía al PRD hizo lo mismo para incorporarse al Partido Verde, al igual que su compañera María Leonor Loyola Cervantes, que también engroso la bancada del Verde Ecologista.

Las acciones de los saltimbanquis del PRD y el PES dejaron sin “chamba” de coordinadores de las bancadas a los Senadores Miguel Ángel Mancera y Sasil de León Villard, que ahora se identificaran –si no deciden otra cosa– como “Senadores independientes”.

Es frecuente ver en las Cámaras de Senadores y Diputados que “se brinquen las trancas” los miembros de las bancadas actuando de acuerdo a sus intereses y no del partido que los encumbro, como también ocurrió en fecha reciente con la Senadora Lilly Téllez que se brincó a la bancada del PAN.

Aunque no es privativo de nuestro país los “cambios de bando” en el Poder Legislativo pues ello ocurre en muchas partes del mundo, aquí seguirán dándose casos como los que se mencionan mientras lleguen a los cargos los amigos, compadres, el amigo del amigo, el pariente, etc., avalados por los partidos políticos, en lugar de los militantes que han hecho escoleta y mostrado lealtad.

bladijoch@hotmail.com