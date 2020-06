Se niega MC a formar un bloque con PAN y PRD para encarar a Morena en el 2021

Por Agencias

Ciudad de México.- El partido Movimiento Ciudadano (MC) rechazó la invitación del Partido Acción Nacional (PAN) para formar un bloque opositor, junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), rumbo a las elecciones de 2021, porque, subrayó, “este no es el momento de hacer cálculos electorales”.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de MC, agradeció al presidente del PAN, Marko Cortés, su propuesta “de buena fe” para vencer a Morena y sus aliados en las elecciones del próximo año, pero, argumentó, “no creemos, al día de hoy, que la alternativa para 2021 sea la formación de bloques, un escenario de polarización al que el presidente de la República quiere llevar al país”.

Sin aludir a la decisión que ya tomó MC de ir solos a la elección de 2021, como lo reveló al semanario Proceso, Castañeda pidió a la oposición “no caer en la trampa del presidente” Andrés Manuel López Obrador de polarizar.

“Hacemos un llamado respetuoso a todas las fuerzas políticas, en particular a las de oposición, a no caer en la trampa del presidente, quien ante la emergencia sanitaria y la crisis económica que vive el país se ha dedicado a crear distractores y a polarizar al país”.

En un pronunciamiento por escrito, emitido esta tarde, Castañeda subrayó: “Sabemos que el presidente sigue con mayor atención las encuestas electorales que los indicadores de contagio y letalidad del covid-19, y que sigue con mayor detenimiento y preocupación los escenarios electorales desfavorables para su partido, en lugar de las proyecciones económicas desfavorables para el país. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo de él es la campaña, no el gobierno”.

Añadió: “De ahí su insistencia por construir distractores que lo regresen al ruedo electoral. En el mes de abril, ante la caída del 20% en las preferencias electorales de su partido, Morena, el presidente volvió a insistir en adelantar la revocación de mandato; y apenas hace unos días inventó el BOA para no hablar de lo importante: la grave situación sanitaria y económica que aqueja al país”.

En abono a la propuesta del presidente del PAN, el dirigente de MC aclaró que su partido está consciente de que el proceso electoral 2021, con el que se renueva la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos a lo largo del país, obligarán a una serie de definiciones y de construcción de acuerdos de alcance regional entre las distintas fuerzas políticas.

“Pero hoy, para Movimiento Ciudadano, no hay otra prioridad más que enfrentar la crisis que vive el país con unidad, inteligencia y responsabilidad”.

Puntualizó: “Movimiento Ciudadano convoca a atender lo urgente y sustantivo: la emergencia sanitaria, la necesidad de implementar un Ingreso Vital, la construcción de un verdadero plan de reactivación económica y la transición hacia un nuevo pacto de coordinación fiscal. Ya llegarán los tiempos electorales”. (Álvaro Delgado/Apro).