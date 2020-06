Se pasan de cínicos

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Nomás porque le sobra cinismo el alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, quien ha sido calificado por algunas encuestas como el peor de todo México, adelantó este fin de semana que se anota para buscar su reelección.

Como él, muchos alcaldes y alcaldesas andan en las mismas, tratando de ser reelectos y, le insisto, lo hacen nomás porque les sobra cinismo o de plano no tienen llenadera.

En ese mundo apasionante de la política lamentablemente cabe de todo y vemos de todo, duelos de estrategias, más en estos tiempos que ya son de competencia electoral, que a veces parecen una buena partida de ajedrez y en otras las campañas no pasan de ser un juego de damas chinas en el cual los participantes son niños de kínder, en esa misma tesitura igual vemos buenos políticos y a personajes como Xico o su alcalde o alcaldesa cuya mejor virtud es saquear presupuestos o aplicarlos sin que se note un solo peso de ellos en beneficio de la sociedad.

Lo malo es que apenas avanzan los tiempos y todo parece lodazal, lucha libre en estiércol o simple y sencillamente un concurso para elegir al más cínico y en esas condiciones cualquiera puede resultar candidato, ya no importa si las piezas se mueven con maestría o las más de las ocasiones se hace con torpeza, con el único fin de engañarnos y, no se confunda, lo mismo pasa con todo lo bonito que ve de los candidatos, al final el ciudadano importa poco más si se identifica que puede regalar o vender, el sufragio.

Por eso es qué, aunque lo dude, un político mediocre, aparentemente ladrón o saqueador, que le ha dado recursos a su familia y a nadie más como lo es Xico, o su alcalde o alcaldesa si vive en otro municipio, tienen en verdad posibilidades de reelegirse, porque ellos o ellas manejan dinero público y si tienen algo de inteligencia o se dejan manejar por quienes la tengan lo pueden lograr.

Dicen los teóricos de la llamada ciencia política, y hasta los viejos libritos que hablan de ese tema, que en la política no existen casualidades y puede que tengan razón, porque el autodestape de Xico parece un verdadero movimiento para reelegirlo, y es que al final tantas mentiras se mezclan con muchas realidades para tratar de hacer daño, para engañar, para ganarse un puesto que no se merecen o que por vías honestas y a cabalidad nunca se obtendrían, de eso se aprovechan muchos que no hacen otra cosa que mentir.

En unos meses más comienza el año electoral, faltan menos de 365 días para la elección y por eso le hablo del tema, porque muchos con muy malas administraciones municipales tienen la posibilidad real de reelegirse.

Lo cierto es que hoy los partidos políticos no tienen la misma posibilidad de hacer candidatos a cualquiera, las redes sociales y medios de comunicación pueden acabar con las posibilidades de triunfo de un ladrón mentiroso, sin importar cuantas despensas pueda repartir o sus métodos rústicos de persuasión.

Así es que a quien pretenda reelegirse le aparecerá todo su catalogo de promesas de campaña anterior y las propuestas de gobierno que no cumplió o lo hizo de última hora, ya cuando la gente se estaba hartando de su cinismo y de no tener agua, batallar con los baches, sufrir con la basura o el alumbrado público, por eso es que le digo que muchos solo se autopromueven porque les sobra cinismo.

Tiene razón, no todos los acaldes y alcaldesas son iguales, hay quienes hacen un esfuerzo diario pero son los menos, es más, uno o dos saldrían bien librados si nos pusiéramos a repasar sus propuestas de campaña, las promesas que hizo en la misma y lo que han podido hacer.

Lo que viene serán muchas promesas para nuestra tierra, le sugiero algo, no caiga tan fácilmente en las garras de esos cínicos, no les crea ni el Bendito a menos que tenga pruebas de que pueden cumplirle, eso sí, apunte todos los ofrecimientos que le hagan porque ciertamente nos dibujan una ciudad que merecemos y podemos tener.

Tendremos todo un año de promesas, de quée podemos ser mejores y de proyectos que la mayor de las veces solo son realizables en la imaginación de muchos de ellos pero que nosotros merecemos se haga realidad, muchos de los que veremos o quieren que los veamos en las boletas en realidad son un lastre, van a estar ahí porque se pasan de cínicos por lo que de nosotros dependerá si les permitimos nos sigan viendo la cara o los mandamos mucho a la chiflada…

En otras cosas… En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el Gobierno de Tamaulipas se une a la celebración #PorlaNaturaleza de la ONU, con el arranque de la intensa Jornada de Reforestación llamada “Sembrando Vida” consistente en 130 árboles de especies nativas de la región en el Área Natural Protegida “Laguna La Escondida” en su categoría de Parque Estatal para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad del aire entre otros beneficios para la ciudadanía.

Diversas especies como fresnos, sombrilla japonesa, encinos, pirul, guamúchil, manzanito y ficus entre otras fueron sembradas en esta nueva etapa.

Simultáneamente el Gobierno de Tamaulipas realiza un evento de reforestación en Ciudad Victoria, en el Parque Estatal El Refugio y en La Pesca, Soto La Marina, este último de mangle.

En congruencia con los programas estatales de desarrollo sostenible implementados por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca la jornada de reforestación “Sembrando Vida” se llevó a cabo en el área verde del Parque Cultural de Reynosa.

Cumpliendo con las recomendaciones dictadas por la Secretaría de Salud frente al Covid-19, con la representación del Gobierno del Estado encabezó el evento el Secretario estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández.

Con categoría de Parque Estatal, la Laguna La Escondida decretada el 31 de mayo de 1997 cuenta con una superficie de 320 hectáreas, un espacio que ofrece e contacto directo con la naturaleza.

Los tipos de vegetación que presenta el lugar son acuáticos y matorral espinoso aunado a cortinas rompe vientos, lo que favorece la disminución del ruido y polvo.

@CENADeNegros1 le agradecerá un Me Gusta en su página de facebook y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com